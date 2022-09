Mai mulți elevi au rămas în stația de pe strada Frigoriferului după ce autobuzul Tursib E1 și-ar fi schimbat traseul fără a anunța pe site.

În dimineața de luni, 26 septembrie, elevii care obișnuiau să meargă la școală din stația Frigoriferului, cu autobuzul E1 care circula pe traseul Magnoloia – Sc. Regina Maria – Colegiul Octavian Goga, au fost surprinși atunci când au văzut că autobuzul nu mai ajunge în stație. De fapt, autobuzului i s-ar fi schimbat traseul, însă nimeni nu a anunțat pe site modificările care vor avea loc.

„Au uitat pună informația și pe site. Am așteptat în stație eu, o altă mămică și patru copii, dar autobuzul a trecut pe traseul nou. Am sunat și mi s-a spus doar că și-au schimbat traseul și că pe site nu a apărut informația din cauza unei erori. La ora 8:30 informația referitoare la schimbarea traseului încă nu era actualizată. Recent am văzut că au pus și pe site noul traseu al autobuzului E1. Nu este o problemă că au schimbat traseul, ci că nu ne-au anunțat”, spune una dintre mămici.

Informația referitoare la noul traseu al autobuzului E1 a fost actualizată pe site-ul Tursib în decursul zilei de luni, 26 septembrie.