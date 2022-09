Vremuri grele pentru magazinele second-hand și outlet-urile din Sibiu. Proprietarii acestora spun că nu se mai bucură de prea mulți clienți. Oamenii spun că în perioada aceasta sunt afectați de numărul mic de cumpărători, dar sunt optimiști în ceea ce privește viitorul afacerilor.

Cu toate că prețurile hainelor sunt în continuă creștere în lanțurile magazinelor cunoscute, oamenii nu se reorientează spre afacerile mai mici, cum ar fi outlet-urile sau second hand-urile. Aceasta este problema principală cu care se confruntă proprietarii și vânzătorii. Andreea, de la Outlet Faurului, mărturisește că oamenii nu se reorientează spre astfel de magazine “Nu se observă nicio modificare în ceea ce privește clienții, dar așteptăm ca în viitor să vină din ce în ce mai mulți clienți”.

Un alt comerciant susține că oamenii cumpără mai puțin deoarece în acest ritm al scumpirilor salariile rămân aceleași. De asemenea, eforturile disperate de a ieftini anumite produse nu este un lucru atrăgător pentru cumpărători. Pentru a atrage clienții, magazinele oferă promoții de tipul ,,totul la 9 lei” sau ,,orice produs la 5 lei”.

“Vânzările au fost foarte proaste în acești doi ani, la noi sunt zile și zile, dar nu au apărut mai mulți clienți în această perioadă. Nu mai vin clienții magazinului care erau odată, am scăzut prețurile, dar lumea tot nu este atrasă” ne-a mărturisit Iulia, vânzătoare la un alt second hand.

“Am fost în scădere de acum doi ani și încă nu ne-am revenit. De doi ani de zile suntem sub nivelul de trai. Avem mult echipament pentru medicină, iar cum școlile au fost online, nu s-au făcut vânzări. Mă aștept să apară mai mulți clienți acum, se vede o mică diferență față de anii trecuți, dar încă nu ne-am revenit, nu am reușit să vindem nici 10%. Am vrut să închid, dar nu am ce face cu marfa.” spune un alt proprietar de magazin.

Pe de altă parte, majoritatea cumpărătorilor sunt oameni în vârstă, clienți fideli ai acestor lanțuri de magazine, în timp ce tinerii nu se regăsesc mai deloc în clientela magazinelor, preferând shopping-ul online. „Oamenii vin mai ales la reduceri și în general sunt clienți mai în vârstă, pentru că tinerii își comandă de pe net. Sperăm să ne revenim cu vânzările, înainte de pandemie era mai bine.”