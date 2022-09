Confruntându-se cu o incertitudine economică tot mai mare, companiile trebuie să abordeze atât preocupările financiare, cât și de bunăstare mintală pentru a-și putea sprijini angajații în aceste vremuri nesigure și a ține la distanță demisiile, potrivit unei noi cercetări a Grupului Adecco.

Compania a dezvăluit rezultatele celei de-a treia ediții a studiului său global privind forța de muncă: Raportul Global Workforce of The Future 2022. Acesta examinează lumea muncii prin prisma a 34.200 de respondenți (atât lucrători de birou, cât și cei care nu lucrează la birou) din 25 de țări, fiind cea mai mare și mai largă secțiune de lucrători la nivel global acoperită vreodată de cercetarea noastră, relatează Mediafax.

Valerie Beaulieu-James, Chief Sales & Marketing Officer al Grupului Adecco, a declarat: „Pentru a evita ca lucrătorii să simtă tentația de a renunța – și acest lucru să devină contagios la scară globală – companiile trebuie să profite de moment pentru a-și reprioritiza angajamentul față de oamenii lor și să nu se bazeze doar pe ideea creșterilor salariale. Pentru a îndeplini așteptările lucrătorilor, companiile ar trebui să-și regândească abordarea față de flexibilitate, deoarece acest lucru va face o diferență pentru acei angajați care se gândesc să rămână sau să plece. Pentru a aborda acest lucru în mod direct, strategiile de retenție ar trebui să fie prioritatea principală, alături de înlesnirea unor conversații despre carieră între manageri și membrii echipei. Nu pot sublinia suficient cât de important este să investești în forța de muncă și să te concentrezi pe oferirea de oportunități de învățare pe tot parcursul vieții. Recalificarea și perfecționarea competențelor sunt esențiale dacă dorim să consolidăm relațiile dintre angajator și angajat în noua lume a muncii. Este esențială împuternicirea managerilor pentru a revigora scopul clar la locul de muncă, care va ajuta la motivarea tuturor angajaților și îi va conecta cu scopul lor personal.”

Florin Godean, Country Manager Adecco România, a declarat: „Deși am observat că mai mult de jumătate dintre români sunt mulțumiți de jobul lor în prezent, suntem încă sub media globală și statisticile altor țări. Având în vedere că am sesizat și o scădere a bunăstării mintale, cu aproape un sfert dintre români declarând că sănătatea mintală s-a înrăutățit în ultimele 12 luni, putem fi de acord că există mult loc de îmbunătățire. Mai mult, în discuția actuală despre creșterea salariilor, este esențial să subliniem că 71% dintre lucrătorii români care nu lucrează la birou au o sursă suplimentară de venit și aproape un sfert dintre lucrătorii de birou au un salariu în plus de la alt job. Acest lucru ne oferă o imagine de ansamblu asupra modului în care angajații se luptă cu salariile în fiecare lună și, prin urmare, recurg la a-și lua alte locuri de muncă.”

La nivel global, 62% dintre lucrători sunt mulțumiți de locul lor de muncă actual, aspect constant în toate regiunile, cu excepția piețelor europene și a Japoniei, unde majoritatea țărilor se află sub medie. În România, 56% dintre români și-au declarat fericirea în jobul actual. Comparând acest lucru cu Polonia, putem observa că acolo, 60% dintre polonezi au afirmat acest lucru.

Când vine vorba de bunăstare mintală, putem spune că este unul dintre cele mai importante beneficii pe care orice companie le poate include în ofertele sale. În ciuda acestui fapt, la scară globală, 24% dintre respondenți cred că sănătatea mintală s-a înrăutățit în ultimele 12 luni. În ceea ce privește piața locală, 21% dintre români spun, de asemenea, că bunăstarea mintală s-a înrăutățit în ultimul an, ceea ce ne situează la o diferență de 3% de media globală.

La nivel global, a avea o sursă de venit suplimentară este norma pentru mai mult jumătate dintre angajații care nu lucrează la birouri. Prin comparație, 71% dintre români fac, în prezent, același lucru pentru a-și putea susține cheltuielile, fiind cu peste 10% peste media globală. În plus, aproape un sfert (23%) dintre lucrătorii de birou la nivel global au un venit suplimentar, în comparație cu 32% în România

71% dintre angajații români care nu lucrează la birou sunt mulțumiți de sentimentul de securitate a locului de muncă, simțindu-se în acelasi timp încrezători în piața muncii și în capacitatea lor de a găsi rapid un nou job, față de 70% în media globală. Mai mult, 76% dintre lucrătorii de birou din România au acest sentiment de securitate a locului de muncă, în timp ce doar 74% se simt astfel la scară globală.

La nivel macro, 1 din 2 lucrători este îngrijorat de epuizare. La o privire mai atentă, putem observa că lucrătorii din America Latină, SUA, Australia, Turcia și câteva țări europene sunt mai îngrijorați decât media globală. La nivel local, 46% dintre români declară că sunt preocupați de burnout, în timp ce 49% dintre toți lucrătorii la nivel global au aceeași îngrijorare.

Cercetarea identifică inflația ca fiind o cauză majoră de îngrijorare pentru lucrători. Trei din cinci (61%) din întreaga lume sunt îngrijorați că salariul lor nu este suficient de mare pentru a gestiona ratele actuale ale inflației și criza aferentă costurilor de trai. Acest lucru face ca mai mult de jumătate (51%) dintre lucrători să-și caute un al doilea loc de muncă și aproape 4 din 10 angajați care nu lucrează la birou (35%) să recunoască că au lucrat cu bani la negru. Millennialii sunt dispuși să meargă pe oricare dintre cele 2 variante.

Sondajul evidențiază ascensiunea conceptului de „quitfluencer”. Peste două treimi (70%) iau în considerare ideea de a renunța dacă îi văd pe alții plecând. Țările cele mai expuse fenomenului de quitfluencer sunt acelea cu numărul cel mai mare de lucrători care probabil, vor demisiona. Angajații sunt cel mai probabil să-și părăsească locurile de muncă în Australia (33%), Elveția (32%) și în Europa de Est, Orientul Mijlociu și Africa de Nord (31%). La nivel global, generația Z are de 2,5 ori mai multe șanse de a fi influențată să renunțe decât cea a baby boomerilor.

Concluziile sondajului arată o nevoie clară a companiilor de a se concentra pe soluții de retenție, considerând că aproape o treime dintre lucrătorii la nivel global (27%) declară intenția de a renunța la locul de muncă în următoarele 12 luni. Dintre aceștia, aproape jumătate (45%) caută activ un job. Astfel, companiile au oportunitatea de a interveni și de a se opune tendințelor: investind în scheme de recalificare și retenție pentru a ține la distanță trendul recent al demisiilor.

Generațiile mai tinere se răzvrătesc din ce în ce mai mult împotriva teoriei „greedy job”, evitând locurile de muncă care preiau control asupra vieții. Aproape jumătate din generația Z (47%) beneficiază de săptămâna de patru zile, comparativ cu doar 18% dintre baby boomers.

Dintre cei 32% lucrători care lucrează în prezent doar patru zile pe săptămână, peste jumătate (51%) au avut parte de o reducere a salariului pentru a face acest lucru. Deși săptămâna de lucru de patru zile nu este încă un factor cheie în alegerea unui loc de muncă, acest lucru s-ar putea schimba rapid, iar companiile trebuie să fie dispuse să creeze un mediu de lucru flexibil pentru a menține angajații fericiți și implicați pe termen lung. Ca punct focal pentru reținerea talentelor în 2023 și ulterior, companiile trebuie să asigure regimuri de muncă flexibile și să ofere lucrătorilor un echilibru mai sănătos între viața personală și cea profesională.

Pe măsură ce companiile se confruntă cu provocarea demisiilor, pe fundalul inflației salariale și al unei posibile recesiuni care se profilează, raportul indică soluții în anumite domenii cheie pentru a reduce cifra de afaceri. Constatările arată că, deși salariul a fost un instrument eficient de recrutare în ultimii ani, lucrătorii nu mai rămân la locul de muncă doar pentru salariu. Motivele suplimentare pentru care aceștia se angajează față de o companie includ o cultură puternică a organizației, care oferă un echilibru bun între viața profesională și viața privată, relații fructuoase cu colegii și oportunități de dezvoltare atent concepute, în special pentru non-manageri. Satisfacția generală la locul de muncă este multidimensională și se bazează pe combinația potrivită de salariu pentru performanță, avansare în carieră, flexibilitate, sănătate mintală și bunăstare. Pentru a preveni o criză a demisiilor, acum este momentul ca angajatorii să-și modifice prioritățile față de oamenii lor, motivând toți angajații, oriunde s-ar afla.