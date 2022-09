În urma investigației realizată de jurnalista Emilia Șercan, s-a descoperit faptul că Sorin Cîmpeanu, Ministrul Educației, a plagiat lucrarea de doctorat. Acesta a ieșit cu o declarație făcută chiar de coordonatorul său de la acea vreme, pentru a demonstra opusul.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a publicat, miercuri, o declarație a profesorului Ioan Pleșa, pentru a demonstra că nu a plagiat cursul universitar, notează Mediafax.

Ioan Pleșa a spus: „În anul 2006, pe baza foartei bune colaborări, de aproape 15 ani, strict în interesul didactic al pregătirii studenților, am considerat oportun și necesar, ca domnul Cîmpeanu Sorin, devenit prin muncă proprie și sub îndrumarea mea, titularul disciplinei de „Îmbunătățiri Funciare” să preia îndrumătorul de lucrări practice la care am lucrat și pe care l-am perfecționat împreună cu domnia sa, vreme de 15 ani. Am dorit astfel să se asigure buna continuitate a pregătirii studenților la o disciplină căreia i-am dedicat întreaga mea viață profesională și fără de care nu se poate imagina o agricultură modernă. Am făcut acest lucru cu dorința și din convingerea confirmată că va putea fi cel mai bun continuator al disciplinei de Îmbunătățiri Funciare. Astfel, lucrările practice la disciplina Îmbunătățiri Funciare au putut fi susținute în continuare conform statului de funcțiuni de către profesorul Cîmpeanu Sorin alături de profesorul Jinga Ionel, cu care domnul Cîmpeanu a continuat să colaboreze până la ieșirea la pensie a profesorului Jinga Ionel, colectivul disciplinei fiind restrâns la acel moment la cei doi profesori menționați. Am gândit astfel schimbul de generații, conform uzanțelor universitare firești, în interesul didactic al pregătirii studenților. Pe tot parcursul colaborării profesionale, dar și după ieșirea mea la pensie și până în prezent, domnul Cîmpeanu Sorin a avut o conduită profesională și morală ireproșabilă”.

Declarația a fost semnată de profesorul Pleșa miercuri, 28 septembrie.

Profesorul Ioan Pleșa a fost îndrumătorul de doctorat al lui Sorin Cîmpeanu

Noua discuție despre plagiat a apărut după ce jurnalistul Emilia Șercan a publicat faptul că Sorin Cîmpeanu și-ar fi însușit capitole semnate anterior de alți doi autori – Ioan Pleșa și un alt profesor, primul dintre ei fostul său coordonator de doctorat.