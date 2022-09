În ultimul an, starea drumurilor s-a deteriorat foarte mult în Bulgaria, penultima țară din UE și pe locul 34 din 40 de țări din Europa în ceea ce privește starea drumurilor, arată publicația bulgară 24Chasa, citată de Rador. Pe ultimul loc în UE e România.

Clasamentul a fost realizat în urma unui raport al Forumului Economic Mondial și a unui sondaj efectuat cu 13.000 de oameni de afaceri din întreaga lume care au evaluat infrastructura rutieră în țările lor pe o scară de la 1 la 7. Clasamentul a fost prezentat de directorul executiv al Forumului bulgar pentru Infrastructura de Transport, dr. ing. Ivan Kațarov, informează G4Media.ro.

Doar drumurile din România sunt mai proaste decât cele din Bulgaria în UE – cele bulgărești au nota 3,4, iar cele românești au nota 3,0. Dintre restul țărilor din Europa, starea lor este considerată proastă în Malta, Macedonia de Nord, Ucraina, Moldova și Bosnia și Herțegovina.

În Europa centrală și de est, cele mai bune drumuri sunt în Austria și Croația, care au note de 6,0 și, respectiv, 5,6. Croația este pe locul 12 în lume.

În Turcia, drumurile sunt unele dintre cele mai bune din Europa, businessul le evaluează 5,0, în timp ce în bogatele Belgia și Regatul Unit sunt evaluate la 4,4 și 4,9.

Cel mai mare rating din lume este pentru drumurile din Singapore – 6,5, Țările de Jos – 6,4 și Elveția – 6,3. Potrivit lui Kațarov, cu un scor sub 1,5, posibilitatea unui accident crește cu 40%. Una dintre principalele provocări în Bulgaria este că datele rutiere nu sunt colectate într-un mod modern și nu sunt utilizați algoritmi care să arate cum să optimizeze întreținerea lor cu bugetul limitat de stat.

Noile tehnologii vor trece pe lângă noi, deoarece chiar și la scară europeană sunt deja gândite drumuri proiectate pentru mașini electrice și vehicule fără șofer.

Totodată, în Bulgaria normativele pentru capacitate de încărcare sunt de pe vremea când cele mai grele camioane aveau o încărcătură de 11 tone pe axă, în timp ce camioanele moderne au deja 13 tone și se produc și 18 tone, iar drumurile din Bulgaria nu sunt în măsură să reziste. Cu toate acestea, astfel de camioane grele sunt deja în trafic, deoarece nu există niciun mecanism prin care să poată fi oprite la graniță.

Starea unui drum asfaltat nu poate fi bună decât până în al 15-lea an de construcție, dacă nu se face nimic semnificativ la acesta. După această perioadă, calitatea sa se deteriorează inevitabil, iar dacă nu se fac reparații curente în fiecare an și reparații de bază – o dată la 5-6 ani -, calitatea sa se deteriorează brusc, potrivit lui Kațarov.

În plus, costul reparației unui drum care nu este întreținut este semnificativ mai mare decât dacă se fac reparații în permanență. Potrivit unei evaluări a Camerei de Industrie, aproape 50% din drumurile din Bulgaria sunt într-o stare nesatisfăcătoare. Au crescut puternic în ultimul an, când au fost suspendate chiar și activitățile de bază, precum tăierea tufișurilor și copacilor, cosirea ierbii și curățarea șanțurilor de scurgere. „În acest an, lipsa întreținerii drumurilor ne va costa aur, vom plăti de 3 ori mai mult pentru reparația fiecărui drum care a fost abandonat”, a declarat recent Diana Rusinova, președintele Centrului European pentru Politici de Transport.