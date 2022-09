Consilierii locali au aprobat, în ședința de consiliu de joi, modificarea tarifelor practicate în următorii patru ani pentru salubrizarea stradală și pentru deszăpezire. Prețurile s-au mărit cu peste 60 la sută față de ultimele actualizări din anul 2019. Primarul Sibiului, Astrid Fodor, spune că a fost realizat un „plan de ajustare a frecvenței” activităților de salubrizare astfel încât să nu fie depășit bugetul alocat. Practic, străzile din cartiere nu vor fi spălate la fel de des, iar asta fiindcă nu este nevoie. „Nu e nevoie ca mașina să măture de trei ori pe săptămână prin cartiere, e exagerat”, a precizat Fodor în ședință.

Consilierii locali au votat, în ședința din 29 septembrie, modificarea tarifelor pentru salubrizare stradală și deszăpezire, activități prestate de Soma în Sibiu și Păltiniș. Operatorul a solicitat primăriei să mărească tarifele fiindcă au intervenit schimbări majore în structura costurilor de la depunerea ofertei din 2019 și până în prezent. „În concluzie, față de oferta inițială depusă în anul 2019, majorarea tarifelor pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, solicitată de operator este în medie de 61%. Menționăm că, față de anul 2021, cheltuiala cu aceste servicii crește cu suma de 4.667.116,59 lei/an fără T.V.A., ceea ce reprezintă un procent de creștere de aproximativ 34,7%”, se arată în raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre. (DETALII DESPRE TARIFE, AICI)

De ce se modifică contractul

Consilierul din partea PSD, Cătălin Stanciu, a luat cuvântul, întrebând care sunt argumentele, dincolo de discuțiile din cadrul ședinței de comisie, care stau la baza „modificării substanțiale a acestui contract de servicii pentru următorii patru ani”.

„Argumentele, în afară de cele prezentate în documentele de aprobare și în referat, se referă la faptul că oferta inițială a operatorului a fost făcută în anul 2019, a durat aproape trei ani până s-a încheiat contractul din cauza proceselor pentru aprobarea achiziției, iar creșterile, modificările au fost verificate și sunt conform legislației în vigoare. Operatorul de salubrizare trebuie să își acopere cheltuielile. Totodată, la solicitarea doamnei primar, am realizat un plan de ajustare a frecvenței de lucrări și a cantităților activităților de salarizare și să ne putem încadra în bugetul anului 2022, să nu depășim cheltuiala. Va fi mai mică față de anul 2021, urmând ca pentru anul 2023, dacă nu intervin evenimente deosebite, să se păstreze același efort financiar ca în anul 2022”, a explicat Marian Popa, director Serviciu Public de Management Salubrizare si Protecția Mediului din cadrul Primăriei Sibiu.

Fodor: „Nu va fi afectată curățenia pe străzi, dar va fi făcută cu mai multă grijă”

Primarul Sibiului, Astrid Fodor, a intervenit spunând că de două luni se discută despre actualizarea tarifelor. De asemenea, a precizat că se va ține cont în continuare de principiile cheltuirii banului public, așadar se va reduce frecvența cu care, pe străzile din cartiere, se va interveni pentru curățare.

„Adaug că de două luni discutăm despre această ajustare. Nu am vrut să promovez proiectul până nu am primit soluții, astfel încât să nu depășim valoarea pe care am avut-o prevăzută în acest an, nici în 2023, dar nici curățenia să nu sufere, să se țină cont de realitatea actuală în Sibiu. Cartierele sunt la ora actuală aproape integral asfaltate, 99,9%, iar în aceste condiții cheltuielile ar trebui să scadă. În această idee s-a făcut analiza, să se țină cont de principiile cheltuirii banului public. (…) Nu va fi afectată curățenia pe străzi, nici spălatul, nici stropitul, dar făcute cu mai multă grijă, reduse numărul de străzi. Nu e nevoie prin cartiere să trecere de trei ori pe săptămână cu mașina să măture, e exagerat. Am fost asigurată prin informarea primită și semnată domnul Dumbravă și de domnul Popa că nu vom depăși fondurile alocate în anul 2022, aceleași vor rămâne și în 2023, când vom avea oricum cheltuieli mult mai mari”, a spus Astrid Fodor, primarul Sibiului.

În urma modificării tarifelor, valoarea totală a contractului va fi de 72.483.960 lei fără TVA, din care 49.679.856,00 lei pentru serviciile de salubrizare stradală și 22.804.104,00 pentru serviciile de deszăpezire.