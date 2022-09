Primarul Sibiului a anunțat, joi, în ședința de consiliu local, că vrea să construiască un campus pentru învățământul dual pe terenul fostei baze Tursib de pe Calea Dumbrăvii. Consilierii locali au votat în această ședința aprobarea achiziționării terenului cu o suprafață de 2,7 hectare.

Un campus integrat pentru învățământul dual, asta vrea primăria să construiască pe terenul fostei baze Tursib. Anunțul a fost făcut de primarul Sibiului, Astrid Fodor, în ședința de joi, când consilierii locali au votat achiziționarea acestui teren. Pe lângă bucata de teren de 2,7 hectare, municipalitatea vrea să cumpere încă una de 1,8 hectare, însă doar atunci când se va cunoaște care va fi bugetul de anul viitor.

„În urmă cu două, trei ședințe, v-am informat că vom achiziționa terenurile Tursib. Le vom achiziționa în două etape, iar acum începem cu primul. Nu putem pe ambele deodată pentru că trebuie să avem o strategie clară astfel încât bugetul local să nu fie afectat dintr-odată. Vom reveni asupra celuilalt teren când vom avea cifre mai exact privind veniturile din 2023. Le vom achiziționa în beneficiul Sibiului. Pe primul am dori să construim un campus integrat pentru învățământul dual din fonduri PNRR, printr-un parteneriat cu ULBS. Deocamdată apelul nu a fost deschis, dar ne pregătim. Asta este dorința noastră, sunt convinsă că ne vom încadra. Termenul este ca terenul să aibă minim două hectare, iar acesta are are 2,7”, a precizat primarul Sibiului în cadrul ședinței de consiliu local.

În raportul de specialitate care însoțește proiectul de hotărâre privind achiziționarea terenului, municipalitatea explica ce anume a condus la această decizie. Terenul are un potențial imobiliar uriaș, dată fiind suprafața acestuia.

„Achiziția imobilului-teren cu construcții menționat este oportună având în vedere posibilitatea dezvoltării unor proiecte proprii ale Municipiului Sibiu, de interes public local, (ținând cont de locația terenului, fiind situat într-o zonă ușor accesibilă pentru cetățenii orașului, precum și forma, dimesiunile și suprafața acestuia. De asemenea, ținând cont de specificul municipiului Sibiu și de gradul de dezvoltare al acestuia, disponibilitatea de teren aflat în proprietate publică/privată a municipiului este limitată și fragmentată, cu precădere în zona de extravilan și cu atât mai puțin în zonele deja urbanizate. Totodată, oportunitatea identificării unei suprafețe de teren comasate într-un singur trup de proprietate, de dimensiuni considerabile, reprezintă un aspect cheie de care trebuie ținut cont, dat fiind faptul că aceste tipologii de terenuri sunt tot mai greu accesibile pentru a putea dezvolta proiecte integrate de regenerare și dezvoltare urbană funcțională. Rolul administrației publice locale este acela de a lua din timp măsuri pentru a-și asigura resurse (în contextul disponibilității scăzute de spații publice), astfel încât Sibiul să se dezvoltate într-o manieră sustenabilă și rezilientă, în contextul unei expansiuni permanente a municipalității”, se arată în raportul de specialitate.

Proiectul de hotărâre pentru achiziționarea terenului de pe Calea Dumbrăvii, unde va fi construit un campus, a fost votat un unanimitate de consilierii locali.