Nu este o noutate că prețurile la făină și ulei au crescut de-a lungul anului 2022, însă odată cu scumpirea materiei prime, covrigăriile au decis să mărească și ele prețurile la covrigi.

Covrigii reprezintă de cele mai multe ori soluția perfectă atunci când te grăbești și nu ai timp să mănânci o masă caldă. În Sibiu, covrigii au prețuri diferite în funcție de locația în care este amplasată patiseria, cât și în funcție de tipul de covrig cumpărat. Dacă acum în toamna anului 2022, de la covrigăria vizavi de Piața Cibin puteam cumpăra un covrig simplu sau cu semințe cu doar 1,20 lei, acum covrigii au prețul de 2 lei.

Proprietarii covrigăriilor nu sunt îngrijorați de creșterea prețurilor la electricitate și gaz, ci mai mult de creșterea prețurilor la materia prima și, în special, făina care i-a determinat pe cei mai mulți să mai pună la prețul produselor de patiserie. „S-au scumpit și covrigii odată cu scumpirea făinii. În toamnă, înainte să crească prețul la faină, un covrig era 1,20 lei, după l-am făcut 1.50 lei și acum 2 lei. De anul trecut am crescut prețul de două ori, dar dacă am mai pune la preț cred că am rămâne cu ei și ar trebui să îi aruncăm. Noi aici nu putem să îi mai scumpim din cauza amplasării”, spune Matei Octavian de la covrigăria de lângă Piața Cibin.

Și covrigii de la Spicul, de pe pietonala Nicolae Bălcescu, au cunoscut creșteri de preț. În schimb, la covrigăria Scufița Roșie prețurile la covrigi s-au menținut, însă au crescut prețuri la alte produse de patiserie care includ și brânză sau alte ingrediente. „Prețul covrigilor a rămas același de 2,5 lei, 1 leu pentru aceia la care avem stoc limitat, în schimb la celelalte s-au mai scumpit puți, cu 0,50 de bani sau 1 leu. Noi am modificat prețurile acum o lună, asta având în vedere că prețul la făină a început să crească din aprilie-mai”, spune unul dintre reprezentanții covrigăriei Scufița Roșie.

La Gogoșeria Veche, covrigii cu vișine, vanilie, ciocolată sau mere sunt 5 lei, covrigii cu susan 2,5 lei, iar la Spicul covrigii simpli sunt 1 leu sau 2 lei cei cu mac. Cei cu semințe sunt puțin mai scumpi, mai exact 4 lei.

Majorarea prețului la făină a început din luna aprilie a anului trecut. În comparație cu luna iunie a anului trecut, prețul la făină a crescut du 24% și la ulei cu 29%, conform datelor Institutului Național de Statistică.