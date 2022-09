Joi, la Sibiu, debutează Congresul Național al Societății Române de Reumatologie (SRR), manifestare științifică de prestigiu, cu participare internațională.

Congresul, organizat pentru prima data în Sibiu, se va desfășura în perioada 29 septembrie – 1 octombrie, cu prezență fizică și online în sălile de conferințe de la Centrul Cultural ”Ion Besoiu” si Hotelul Ramada. Sesiunea de deschidere a Congresului va avea loc începând cu ora 17:30, la Centrul Cultural ”Ion Besoiu”.

„Congresul National de Reumatologie este deja tradiție. Tradiție înseamnă obiceiuri care se statornicesc, se repetă și se transmit. Preluate de la cei dinaintea noastră și duse mai departe de cei care vin după noi. Cu un program științific ambițios și variat, subiecte de actualitate si un grup de lectori de elită din țară și din afara ei, Congresul Național de Reumatologie va fi nu doar un eveniment de cea mai înaltă ținută științifică, dar si prilejul de a fi din nou împreună”, a declarat Prof.univ.dr. Simona Rednic, Președintele Societății Române de Reumatologie, în mesajul de invitație de pe site-ul evenimentului.

La congres, Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu va fi reprezentat de personalul medical al compartimentului Reumatologie din cadrul Secției Clinice Medicală I.

„Deși Sibiul a găzduit mai multe manifestări științifice din diferite specialități medicale și din specialitatea noastră (n.a. – reumatologie) cum ar fi Școala de Vară a tinerilor reumatologi din România 2020 și 2021, chiar în dificilii ani de început al pandemiei, este pentru prima oară când orașul nostru este gazda Congresului Național de Reumatologie. Este o onoare și o bucurie să ne revedem față în față într-un număr atât de mare, fără restricții, și să avem în mijlocul nostru și personalități de prestigiu ale Reumatologiei europene, unii deja vechi colaboratori și prieteni ai reumatologilor români”, a declarat Conf.univ.dr. Liana Chicea, medicul șef al Secției Clinice Medicală I din cadrul SCJU Sibiu și membru în Comitetul Științific al Societății Române de Reumatologie.

Sesiunea de deschidere de azi, care va acea loc în Sala Mare a Centrul Cultural Ion Besoiu între orele 17.30 – 19.00, va fi moderată de Dna. Prof.univ.dr. Simona Rednic, Președinte în exercițiu al Societății Române de Reumatologie (SRR). În cadrul sesiunii vor conferenția dl. Prof.dr. Cătălin Codreanu, președinte în retragere al SRR și invitatul din partea European Alliance of Associations for Rheumatology (EULAR) Prof. Cristopher Edwards (University of Southampton, UK).

Pe parcursul congresului programul științific va fi diferit in fiecare dintre cele trei săli de conferință. Astfel, vineri 30 septembrie si sâmbătă 1 octombrie se vor desfășura lucrări pe 3-4 sesiuni paralele cu teme de specialitate și interdisciplinare, inclusiv Reumatologia în vremea COVID-ului. Sesiunea de postere si expoziția medicală vor fi organizate, pe perioada Congresului, în Centrul Cultural ”Ion Besoiu”.

În încheiere, sâmbătă 1 octombrie, orele 18.15-19.15, tematica va fi extrapolată în context psihocultural și artistic prin conferințele susținute de Prof.dr. Daniel David, Rector UMF Cluj-Napoca – „Sănătatea în contextul psihocultural românesc” și Prof.dr. Simona Rednic, UMF Cluj-Napoca, – „Rolul artelor și umanioarelor în formarea unui medic”, precum și prin prezența distinsului prof Constanttin Chiriac, președintele FITS Sibiu.

Reprezentații mass-media care doresc să participe sunt așteptați cu bucurie la eveniment.