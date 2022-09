Puternicul uragan Ian a măturat Florida miercuri, vânturile puternice şi ploile torenţiale provocând deja inundaţii „catastrofale” şi pene de curent pe scară largă.

În apropiere de Keys, din cauza condiţiilor dezastruoase o barcă care transporta migranţi s-a răsturnat, iar Garda de Coastă căuta 20 de persoane, trei au fost salvate şi alte patru au reuşit să înoate până la ţărm, scrie ziare.com

Cu vânturi de până la 185 km/h, uraganul Ian a ajuns pe uscat de-a lungul Cayo Costa, în sud-vestul statului, la ora locală 15.05 (19.05 GMT), potrivit Centrului Naţional al Uraganului (NHC).

TROPICAL UPDATE: Latest imagery from @NOAA's #GOES16🛰️as #Hurricane #Ian remains a major Category 3 hurricane as of 8 pm EDT tonight. Get the latest: https://t.co/tVU2sBnFSx #FLwx https://t.co/MgbKiuDSWv pic.twitter.com/pRsW1wn3qa