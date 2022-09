Sezonul de toamnă este aici și odată cu el vine o listă lungă de fructe și legume pe care le puteți găsi pe tot parcursul sezonului în supermarketuri. Produsele proaspete din piețe se schimbă progresiv, iar de la fructele și legumele de vară trecem la cele mai populare în lunile de toamnă, dar știți care sunt acestea? În acest articol vi le arătăm.

Dacă vă place să mâncați fructe în fiecare zi, acum veți avea la dispoziție o mare varietate din care să alegeți dintre numeroasele produse de sezon.

Avocado

Avocado este un fruct care a devenit la modă în ultimii ani și care poate fi folosit la prepararea a numeroase feluri de mâncare, dar guacamole este vedeta spectacolului. Pe pâine prăjită, în salate sau deserturi, dă o notă specială care poate fi găsită pe tot parcursul anului, deși acesta este sezonul în care acest fruct este cel mai bun și cel mai ușor de găsit.

Kiwi

Kiwi are multe proprietăți benefice pentru organism. Oferă multă vitamina C, conține multe fibre și este, de asemenea, foarte puțin caloric. Cu aceste trei indicații, acest fruct devine una dintre cele mai bune opțiuni pentru o gustare sau un mic dejun de toamnă. De exemplu, știați că kiwi are un conținut mai mare de vitamina C decât portocalele? Pentru a vă face o idee, 100 g de kiwi furnizează 94 mg de vitamina C. Acest lucru face din kiwi un fruct ideal pentru copii, adulți și femei însărcinate, deoarece este, de asemenea, o sursă excelentă de acid folic.

Struguri

Acesta este fructul de toamnă prin excelență, iar strugurii negri sunt bogați în polifenoli care protejează pereții vaselor de sânge și încetinesc oxidarea colesterolului. În plus, multe alte fructe de sezon pot fi găsite acum pe rafturile supermarketurilor, cum ar fi kaki, bogat în fibre; rodia, ideală pentru combaterea îmbătrânirii premature a celulelor; smochinele, care sunt încă prezente printre fructele de toamnă etc.

Dovleac

Rețetele cu dovleac sunt mult mai gustoase, în tocănițe sau la cuptor devine o delicatesă și are și numeroase beneficii, cum ar fi o mare putere antioxidantă, vitamina A, C, K și E și o cantitate mare de minerale precum magneziu, potasiu și fier. Foarte popular de Halloween, dovleacul este un aliment al cărui consum depășește cu mult această sărbătoare. De fapt, este una dintre cele mai folosite legume pentru prepararea cremelor, la grătar sau ca garnitură. Dovleacul este un aliment cu puține calorii, deoarece este format în proporție de 90% din apă și are un conținut scăzut de carbohidrați. Pe de altă parte, este o sursă de minerale și vitamine, precum potasiu, magneziu, fier, zinc și acid folic, printre altele. Puteți chiar să profitați la maximum de semințele de dovleac, deoarece le puteți coace și le puteți folosi ca o gustare sănătoasă.

Spanac

Legumele cu frunze de sezon încep să fie în centrul atenției în aceste luni, iar spanacul este un bun exemplu. Aliate ale sănătății, ele ajută la prevenirea anemiei, la controlul nivelului de colesterol din sânge și al hipertensiunii. Așa că adăugați câteva frunze de spanac în salatele de iarnă sau includeți-le într-un smoothie de legume și veți vedea că Popeye avea dreptate.

Varză

Toamna este momentul pentru toate tipurile de varză, de la populara varză albă la delicioasa varză kale, care este un element de bază în gastronomia românească. Temperaturile scăzute și umiditatea, care cresc toamna, sunt excelente pentru varză, așa că este o idee excelentă să includeți frunzele acesteia sau să optați pentru niște varză de Bruxelles delicioasă în tocănițele de legume.

Gutuia

Para este un fruct asemănător ca aspect cu mărul, dar ceva mai alungit și de culoare gălbuie, fiind utilizat pe scară largă, mai ales pentru prepararea dulcețurilor, deși poate fi consumat și crud sau în sucuri. Gutuia se caracterizează, de asemenea, prin conținutul scăzut de zahăr și prin conținutul ridicat de fibre, ceea ce o face perfectă pentru persoanele cu constipație sau probleme digestive.

Mandarina

Este un fruct citric cu caracteristici foarte asemănătoare cu portocala, dar de dimensiuni mai mici, originar din Asia. Acesta conține o cantitate mare de apă, vitamina C și alte vitamine și minerale care favorizează formarea de anticorpi în organismul nostru pentru a preveni răcelile de iarnă. Poate fi consumat crud sau folosit pentru a face sucuri, gemuri sau deserturi.

Vinete

Bogate în fibre, minerale (magneziu, fier, potasiu…), vitamine (B și C) și apă, vinetele sunt una dintre cele mai complete legume, consumul lor contribuind la reducerea colesterolului, la îmbunătățirea digestiei și a circulației, dar și la reducerea îmbătrânirii celulare, dat fiind conținutul lor de antioxidanți.

Atunci când le cumpărați din piețe, trebuie să fiți atenți la culoarea tulpinii sau a caliciului; dacă este verde, înseamnă că vânăta este gata de consum. Pe de altă parte, dacă are o culoare gălbuie, tinzând spre tonuri maronii, înseamnă că vinetele sunt prea coapte. Puteți găti vinetele la grătar, umplute, pane sau puteți face salată de vinete, clasic.