Gardul Școlii Gimnaziale „I.L. Caragiale” din municipiul Sibiu va fi reabilitat printr-o investiție ce se ridică la aproximativ 100.000 de euro. Proiectul de hotărâre care prevede aprobarea indicatorilor tehnico-economici a ajuns pe masa consilierilor locali în ședința de joi, însă câțiva dintre ei au votat „împotrivă” și s-au abținut de la vot, iar asta deoarece îl consideră a fi „prea scump”.

Gardul Școlii „Caragiale” din Sibiu va intra într-un proces de reabilitare. În proiectul de hotărâre pe care consilierii locali l-au aprobat în ședința ordinară de joi se arată că refacerea împrejmuirii unității de învățământ este necesară pentru a evita pericolul de accidentare a elevilor și personalului didactic, dar și pentru a asigura un climat favorabil „în vederea desfășurării activităților didactice în condiții de siguranță”.

Ce lucrări se fac

Simona Pop, director Serviciul Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, a precizat, în cadrul ședinței, că proiectul care a ajuns pe masa consilierilor locali cuprinde cea mai bună ofertă.

„Am avut trei oferte, de la trei firme diferite. Probabil că știți că această școală este implicată într-un proiect pe fonduri europene pentru extindere. Proiectul este în derulare, așa că am avut în vedere și această problemă legată de gard, care nu a fost cuprinsă în acel proiect. Primăria a fost de acord ca lucrarea să fie făcută în paralel cu extinderea școlii, din bugetul local. (…) Am încheiat contract cu ofertantul cu valoarea cea mai mică. Prima ofertă avea o valoare destul de mare, așa că am dat-o înapoi firmei și am rugat să gândească altă variantă. Nu ne-a plăcut ideea că soclul este foarte înalt, acolo ar fi fost diferența de preț. Firma a revenit cu alte două variante, după care noi, Serviciul Școli, am propus o a treia variantă care este cea pe care o supunem la vot”, a precizat șefa Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat, în ședința de consiliu local, înainte ca proiectul să fie votat.

Potrivit acesteia, gardul va avea o lungime de 130 de metri liniari, o poartă de acces pietonal și auto și un panou de aluminiu. „Reabilitarea gardului constă în: o lungime de 130 ml, poartă acces pietonal și auto, parte de soclu de 45 centimetri, panouri de aluminiu expandate în module de 140×140 cm, o înălțime totală a gardului de 185 cm, măsurată la înălțimea celor două străzi, Vasile Alecsandri și Argeșului, și tot gardul va fi dublat cu gard viu”, a explicat Pop.

Cheltuielile necesare pentru reabilitarea gardului se ridică la suma totală de 513.294,80 lei (inclusiv TVA), având ca sursă bugetul local.

Stanciu, PSD: „Prețul este prea mare”

Consilierul local Cătălin Stanciu, de la PSD, a anunțat însă că, din cauză că prețul pentru reabilitarea gardului este prea mare, va vota împotriva proiectului.

„Ca urmare a ultimelor discuții pe care le-am avut cu colegii specialiști în domeniu, ni s-a atras atenția asupra unor elemente, astfel că noi, grupul PSD, vom vota împotriva proiectului. Nu vorbim despre construcția unui gard nou, ci de o reabilitare, iar 700 euro pentru un metru liniar pentru reabilitare nu corespunde, din punctul nostru de vedere, în ciuda majorărilor prețurilor din ultima perioadă. Mai mult, ni s-a atras atenția că, din devizul general, din capitolul C+M, 6% sunt alocați pentru cheltuieli de proiectare și asistență. Dar vorbit de o reabilitare, nu de calcule noi, de dimensiunile unui gard, de soluții speciale de consolidare și așa mai departe. Considerăm că prețul de 104.000 euro este prea mare”, a spus Stanciu.

Șefa Serviciului Public de Administrare a Unităților de Învățământ Preuniversitar de Stat a explicat apoi că, în fapt, nu este vorba doar despre o reabilitare. „Titlul proiectului este reabilitare, dar pentru o reabilitare nu e necesară proiectarea. Dacă s-a făcut proiectare cu DALI este clar că porțiunea de gard pe care o vom executa este construcție nouă. Dacă cineva merge în șantier în fața școlii constată că nu reabilitezi ceva ce nu există. Există doar niște cuburi goale, ca pe Argeșului, care veșnic sunt lovite de mașini. Eu nu reabilitez, nu repar, eu fac alt gard conform proiectului. Dacă suma vi se pare prea mare, e problema dumneavoastră, dar nu e vorba despre o reabilitare. Nu este în jurul întregii școli, ci pe două laturi, de asta nu este o construcție nouă. Dar, dacă e cu proiectare, este variantă nouă”, i-a spus Pop lui Stanciu.

În discuție a intervenit și Raul Apostoiu de la USR, care este și membru în Consiliul de Administrație al Școlii Caragiale. Acesta a precizat că, în prezent, gardul este distrus în proporție de 50%. „În calitate de membru în Consiliul de Administrație de la Școala Caragiale, mă aflu într-un conflict de interese, astfel că mă abțin de la vot, dar doresc să vă explic situația. Motivul pentru care am aprobat acest gard îl reprezintă siguranța copiilor, fiindcă gardul e distrus în proporție de jumătate și reprezintă un pericol fiindcă orice copil poate ieși în strada Argeșului și să fie accidentat. Când a fost aprobată propunerea în CA, nu s-a cunoscut prețul proiectului”, a spus Apostoiu.

De la vot s-au abținut patru consilieri, iar alți doi au votat „împotriva”. Proiectul însă a fost aprobat.