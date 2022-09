Ai crede că job-ul perfectă nu există, însă Alina Suroiu l-a găsit. Lucrează în centrul Sibiului, într-un birou spațios, alături de oameni pe care îi consideră familie. S-a angajat recent la INDECA, firma care promite (și se ține de cuvânt!) să le ofere angajaților un mediu de lucru plăcut și un salariu entry-level brut de 8.200 lei. Experiența Alinei poate fi un exemplu pentru alți zeci de sibieni. CV-urile se pot depune la recrutari.sibiu@indeca-business.de sau pe pagina de Facebook Indeca Business România.

Training cu specialiști din Germania

Alina nu a avut, în trecut, experiența unui job de birou, la calculator. Până nu demult, lucra în Germania, în cu totul și cu totul alt domeniu. Acum vine la serviciu fericită, căci are parte de confortul pe care nu mulți angajatori îl oferă. Procesul de recrutare a fost extrem de simplu, după care au urmat cursurile de formare, acolo unde a învățat bazele necesare postului ei. Trecerea la un domeniu nou, pentru tânăra în vârstă de 39 de ani, a fost ușoară datorită colegilor care au îndrumat-o.

„Echipa INDECA este minunată! Mediul de lucru este excelent, avem birouri mari, spațioase, aerisite, dotate cu bucătărie. Avem, practic, tot ceea ce ne trebuie la locul de muncă. Pentru mine, fiind prima experiență de muncă într-un call center, pot spune că a fost o șansă pe care nu aveam cum să o ratez! Timp de trei săptămâni, am avut parte de școlarizare, unde am fost instruiți de traineri foarte specializați din Germania. După aceea, am primit ajutor tot din partea echipei pentru proiectul din care fac parte. Sunt oameni bine pregătiți, astfel că întregul proces a fost foarte ușor”, spune Alina Suroiu, proaspăt angajată la INDECA Business.

Angajat INDECA: „Nu merg la serviciu. Merg la a doua familie!”

E luni dimineață, alarma sună la ora 06:00, pleci pe grabă din casă, morocănos că iar trebuie să ajungi la serviciu… E un „coșmar” pentru majoritatea dintre noi. Când ești angajat INDECA, lucrurile stau total invers. Alarma sună la orice oră vrei tu, fiindcă lucrezi când și cum dorești. Mergi la muncă cu zâmbetul pe față, fiindcă știi că nu e nicio grabă să ieși din casă. Iar zilele de luni – mohorâte cum sunt ele – fie le eviți (căci îți faci programul cum vrei), fie ți le fac colegii mai frumoase.

„Cred că cel mai mult contează să fii încântat de locul tău de muncă. Eu așa sunt. Aici am găsit o nouă familie. Cred că asta m-a atras atunci când mi-am depus CV-ul și am venit la interviu. Mi-am făcut prieteni deja și sunt fericită că nu merg la serviciu, ci merg la a doua mea familie”, povestește Alina.

Salariu entry-level brut de 8.200 lei – „Tot ce s-a promis, s-a dat”

Este deja bine cunoscut faptul că INDECA oferă salarii cu mult peste media din piața locală. Agenții front și back office, vorbitori de limba germană, pentru un post entry-level, primesc un salariu brut de 8.200 de lei. După un an în firmă, acest salariu crește cu 7% prin intermediul unui program intern de loialitate. În cadrul aceluiași program, angajații mai primesc câte o zi de concediu pentru fiecare an petrecut în firma, adițional celor 21 cu care încep.

„Bineînțeles, salariul a fost un factor care a influențat decizia de a alege INDECA. Este extrem de motivant și tot ce s-a promis, s-a dat. Tocmai de aceea, le recomand tuturor să încerce, să vină să cunoască echipa, pentru că este un job foarte bine plătit și ai oportunitatea să crești din punct de vedere profesional”, mai spune Alina, proaspăt angajată la INDECA.

În ultimele luni, patruzeci de angajați noi au intrat în echipa INDECA de la Sibiu. Dacă ești vorbitor de limba germană și cauți un loc de muncă bine plătit, poți depune CV-urile prin e-mail la adresa recrutari.sibiu@indeca-business.de, la numărul de telefon 0722 356 738 și chiar prin platforma Facebook Indeca Business Romania.