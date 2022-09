Târgul de Crăciun de la Sibiu, apreciat atât de turiștii români, cât și de cei din străinătate, se va organiza și în acest an. Deschiderea oficială va avea loc în 11 noiembrie.

Târgul de Crăciun din Sibiu nu mai are nevoie de nicio prezentare. În fiecare an, o mulțime de turiști sunt atrași de feeria din centrul orașului pe care îl vizitează cu această ocazie. Și în acest an, Piața Mare se va umple de căsuțe, iar atmosfera sărbătorilor de iarnă se va simți în toată urbea.

Organizatorii târgului au ales deja perioada de desfășurare. „Târgul de Crăciun va avea loc în acest an din 11 noiembrie și până în 8 ianuarie”, a precizat, pentru Ora de Sibiu, Andrei Drăgan, organizatorul Târgului de Crăciun din Sibiu.

Măsuri pentru reducerea consumului de energie

Mai multe primării din România au decis ca anul acesta, de sărbători, iluminatul festiv și târgul de Crăciun să nu mai fie o prioritate, iar asta de teama facturilor astronomice la energie. În Târgu-Jiu, Brașov și Timișoara, administrațiile locale vor achiziționa instalații cu becuri led, pentru a reduce consumul de curent. La Sibiu, astfel de măsuri au fost luate cu ani în urmă, drept dovadă, decorațiunile instalate în centrul orașului sunt pe led.

„Târgul de Crăciun este destul de eficient din punctul de vedere al iluminatului. Luminile sunt pe led, din ultimii ani când am făcut investiții. Foarte mult nu putem eficientiza, pentru că este destul de eficientizat. Avem decorațiuni cu led, atât pe cele ale primăriei, cât și pe cele instalate de noi. Nu dorim să luăm decizii care să afecteze în mod negativ târgul, dar vom fi mai responsabili în privința momentului în care vom aprinde instalațiile și când le vom stinge”, a mai spus Drăgan.

Organizatorii iau în calcul varianta ca proiecțiile cu lumini pe clădirile din Piața Mare să aibă loc doar odată cu lăsarea serii. „Luăm în calcul varianta să aprindem proiecțiile doar când vine seara, nu ca în alți ani, când le aprindeam mai devreme. Le vom opri când se va termina târgul, când se vor închide căsuțele, astfel încât să nu stea mai mult timp pornite”, a mai spus Andrei Drăgan, organizatorul târgului.

Sibienii vor avea parte de momente artistice și de Revelion. Andrei Drăgan spune că mai sunt lucruri care trebuie finalizate și bătute în cuie, iar la momentul potrivit vor fi anunțate toate detaliile programului.