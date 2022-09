Cea de-a treia ediție a Târgului de Ecoturism a început vineri, 30 septembrie, la Sala Thalia. În cadrul evenimentului participă mai mulți producători locali din județul Sibiu, cât și operatori de turism sustenabil din regiune, dornici să își promoveze produsele naturale.

La Târgul de Ecoturism participă zeci de mici antreprenori locali din sate și comune din județul Sibiu. Standurile prezente au fost cele ale ceramicii de Nocrich, standul dedicat renumitului traseu care străbate țara – Via Transilvanica, standul cu produse locale realizate în Săliște, cât și produse realizate de localnicii satului Rășinari. Tot în cadrul târgului pot fi găsiți producătorii de vin „Domeniul Apoldium”, cât și mierea „Herța Bio Apicole” produsă în Săliște. Sibienii au o gamă largă de experiențe și produse locale din care pot să își aleagă.

Prezenți la eveniment sunt și „Livada Rodiana” – brand autentic românesc care produce sucuri naturale, „Valea Soarelui” cu „bucate tradiționale” și tradiții culinare din Mărginimea Sibiului. Standurile reprezentanților Arena Platoș, revistei „Outdoor” și a altor activități și produse locale din împrejurimile Sibiului sunt nelipsite de la Târgul de Ecoturism din acest an. „La centrul de echitație încercăm să conectăm copiii cu natura. Oferim echitație pentru copii, dar și pentru adulți și pentru turiști avem oferta cu excursii călare care pot fi de la o oră până la două-trei zile. Avem turiști care vin din toate colțurile tării pentru astfel de excursii, cu dormit la cort, cu foc de tabără, excursii pe șaua calului”, spune reprezenta standului de echitație de pe Valea Avrigului.

Președinta Consiliului Local, Daniela Cîmpean, a luat parte la deschiderea celei de-a treia ediții, desfășurate la Sala Thalia, unde mai mulți producători locali și persoane care încurajează turismul sustenabil au fost prezenți. „Cei care vizitează târgul au posibilitatea să aleagă de la experiențe precum yoga în mediul natural sau pădure, la cursuri de călărie, la trasee cu biciclete sau, pur și simplu, o călătorie pe traseele de drumeție din zona colinară din județul Sibiu. Pe lângă aceste experiențe au posibilitatea să își aleagă îmbrăcăminte, încălțăminte care sunt „ecofriendly”, ceea ce este extraordinar pentru că au șansa să aleagă astfel de echipamente prietenoase cu mediul”.

Sibienii au o mulțime de alternative pentru petrecerea timpului liber în acest weekend. De la sesiune de yoga cu Corina Stoica, la ateliere de creație inspirate din natură, cu Școala Anima, la atelier de ceramică și multe alte activități interactive. Programul poate fi găsit pe pagina de facebook Anii Drumeției.

Datorită programului „Anii Drumeției” numărul drumeților aproape s-a triplat în decursul unui an de zile. „Încet, încet de la 600 de drumeți, câți am avut în anul 2021, acum avem 1500. Anul acesta, de când am încheiat parteneriatul cu Inspectoratul Școlar Sibiu, 500 de copii își doresc să meargă în drumeție. Nu avem atât de mulți ghizi pentru a răspunde solicitărilor tuturor care își doresc să participe la acest program. Am reușit să amenajăm peste 400 de kilometri de trasee”.

Proiectul „Anii Drumeției” a transformat drumețiile într-o „modă” la Sibiu. Acesta nu încurajează doar un stil de viață sănătos ce implică mișcarea în aer liber, cât și consumul de produsele locale, realizate de localnici ai satelor din apropierea Sibiului. „Suntem la acest moment, aproape la final de perioadă pe care noi ne-am asumat-o pentru derularea acestui program, program care am spus că timp de doi ani va rula pe scena turismului sibian, însă vrem să vă anunțăm că aderența pe care programul „Anii Drumeției” a avut-o nu numai la sibieni, dar și la iubitori ai ecoturismului și ai mișcării în aer liber din mai multe județe din România. Ne-a făcut să gândim o continuare a acestuia și în anii în care va urma, să dezvoltăm ofertele pe care le avem și să ne stabilim ca obiectiv consacrarea județului Sibiu ca și destinație de ecoturism”, adaugă Președinta Consiliului Județean, Daniela Cîmpean.