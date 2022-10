Consiliul Județean Sibiu a prezentat proiectele de pe luna septembrie ce au vizat atât tinerii sibieni, cât și cultura orașului. Astfel, în filmulețul de promovare pe care aceștia l-au postat pe canalul de youtube și care a rezumat activitatea lunii precedente se regăsesc proiecte precum: Sibiu Business Agency, Târgul de Ecoturism sau acțiuni de ecologizare în zonele montane.

Astfel, raportul Consiliului Județean pentru luna septembrie a arătat astfel:

– Reabilitarea Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu: Pavilionul II și Pavilionul Administrativ au fost complet reabilitate. Consumul de energie a fost de asemenea redus la jumătate în urma investițiilor. Valoarea totală a investiției este de 10.398.056 lei.

– Sibiu Business Agency: Județul Sibiu, primul din țară unde va funcționa un astfel de birou. SBA este un proiect dedicat sprijinirii investițiilor și exporturilor, acesta reprezentând un parteneriat între Consiliul Județean Sibiu și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România.

– Anii Drumeției: Târgul de ecoturism: Ediția a II-a a evenimentului a fost organizată între 30 septembrie și 2 octombrie la Sala Thalia , unde au fost prezentate oferte de toamnă- iarnă ale principalilor comercianți din județul Sibiu. Programul „Anii Drumeției” este inițiat și finanțat în colaborare cu Asociația Județeană de Turism Sibiu, iar scopul principal este de a îmbunătăți infrastructura de drumeție din județ și de a promova activități specifice ecoturismului.

– Casa Dalia a devenit acasă pentru 12 copii din centrele de plasament, Conducerea Consiliului Județean Sibiu a petrecut câteva ore alături de cei 12 tineri beneficiari.

– Ziua Muntelui sărbătorită de instituțiile finanțate de CJ Sibiu. Cărările muntelui au fost bătute cu pasul de elevii Școlilor Gimnaziale nr. 18 și „Radu Selejan” din Sibiu, care au în aer liber alături de ghizii proiectului „Anii Drumeției”, inițiat și finanțat de Consiliul Județean Sibiu în scopul promovării turismului sustenabil.

– “O călătorie în timp” a fost propunerea Bibliotecii Județene Astra, care a purtat iubitorii muntelui pe cărările de altădată din Cindrel și Făgăraș. În foaierul instituției, Galeria Turismului Montan a reunit cele mai frumoase și neașteptate exponate ce dezvăluie privitorului frumusețea călătoriilor montane.

– Acțiune de ecologizare în zonele montane. Scopul acestui eveniment, care îmbină în mod eficient drumeția și ecologia, este de a trage un semnal de alarmă în ceea ce privește atât depozitarea ilegală a deșeurilor, cât și de a implica publicul larg, comunitățile locale și iubitorii de drumeții, în menținerea curățeniei pe traseele montane.

– Laptele, cornul și merele- asigurate pentru noul an școlar: Produsele au ajuns la elevi și preșcolari încă din prima săptămână a noului an școlar. CJ a alocat 10,53 milioane de lei pentru pachetele de hrană ale copiilor

– Expoziția Astra 160 la Muzeul Național Cotroceni, parcursul cultural al Bibliotecii ASTRA – În expoziție au fost expuse fotografii, manuscrise, carte românească veche, carte străină veche și ex-librisuri.

– Cursuri de comunicare gratuite pentru angajații Spitalului de Pneumoftiziologie Sibiu: Angajații spitalului își dezvoltă capacitățile de comunicare cu pacienții, cursul organizat în baza unui protocol cu Asociația Mâini Unite.

– Take an Opera Break în curtea CJ Sibiu: Opera în spații publice este conceptul ,,Take an Opera Break” și face parte din Sibiu Opera Festival, un eveniment cofinanțat de CJ Sibiu.

– Târgul Olarilor, cel mai longeviv eveniment cultural al Sibiului, este organizat de CJ Sibiu – CJCPCT „Cindrelul-Junii” în parteneriat cu CNM ASTRA. La ediția din acest an au fost prezenți 120 de olari.

– Consiliul Județean Sibiu, prin Școala Populară de Arte și Meserii „Ilie Micu” a început noul an școlar 2022-2023, unde peste 700 de elevi urmează cursurile de canto, pictură, grafică, actorie, jocuri populare și altele.

– Pachete de bilete pentru noua stagiune a Filarmonicii este un proiect care care va debuta în data de 20 octombrie, prin care pensionarii, elevii și studenții beneficiază de o reducere de 50% la prețul pachetului de bilete.

– CJ Sibiu, gazdă pentru Congresul Cybersecurity, a 8-a ediție care a reunit specialiști români și străini din domeniul IT. De asemenea Consiliul Județean a purtat un dialog cu tinerii pe tema pericolelor neștiute ale internetului.