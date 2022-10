Premierul Nicolae Ciucă a anunțat, luni, că este posibilă o majorare a pensiilor, însă aceasta nu va depăși 11 la sută.

„Procentul cu care putem crește pensiile trebuie să fie acela cu care nu producem un deficit mai mare pe bugetul de pensii. Ca atare, în acest moment, limita la care ne referim este de aproximativ 11%. Propuneri au venit din mai multe direcții, noi suntem datori să ne păstrăm responsabilitatea și să venim cu acele propuneri care sunt sustenabile pe bugetul de stat,” a declarat Nicolae Ciucă la finalul ședinței conducerii PNL, relatează Digi24.

Întrebat despre eliminarea pensiilor speciale, premierul a răspuns că nu a fost luată o decizie, pentru că cifrele sunt încă verificate la Ministerul Muncii:

„Nu am finalizat acest proces pentru că în continuare la Ministerul Muncii există grupul de lucru care trebuie să vină cu propunere concretă pe cifre, ca să nu vorbim despre tot felul de ipoteze care în final nu fac altceva decât induc așteptări și amăgire ulterior când nu se pot realiza”. Luna trecută, premierul Nicolae Ciucă a spus că există voința politică din partea coaliției de guvernare să fie crescute salariul minim și pensiile în 2023. „Există posibilitatea ca începând cu anul 2023, așa cum am discutat în Coaliție și am afirmat de fiecare dată, să susținem creșterea salariului minim și a pensiei, doar că aceste date, așa cum este și normal și responsabil, vor fi făcute public după ce avem proiecția de buget pe anul 2023. Este cât se poate de posibil, există voința politică atât a PNL cât și a PSD, astfel încât să putem să luăm o astfel de decizie”, a spus el.