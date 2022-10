Loretta Lynn, legenda muzicii country, a murit la vârsta de 90 de ani.

Cântăreața Loretta Lynn a murit în locuința ei din Hurricane Hills, Tennessee, la vârsta de 90 de ani, a confirmat familia sa, anunță AP,relatează Mediafax.

Cauza decesului nu a fost dezvăluită.

Într-o carieră care a durat șase decenii în muzica country, Lynn a lansat mai multe albume de aur. A avut hituri precum „You Ain’t Woman Enough”, „Don’t Come Home A-Drinkin’”, „One’s on the Way”, „Fist City” și „Coal Miner’s Daughter”.

Piesele ei au devenit celebre pentru temele lor despre dragoste, sex, infidelitate și chiar despre controlul nașterilor, de care chiar și unele vedete rock se fereau.