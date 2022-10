Studenții de la mai multe facultăți ale Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu sunt îngrijorați de zvonurile legate de trecerea cursurilor în format online. Ei spun că formula online nu este eficientă, din cauză că multe informații se pierd sau sunt greu de înțeles, și că se tem că se vor îndepărta de colegi.

Creșterea alarmantă a prețurilor la electricitate și gaz a făcut ca mai multe instituții publice din Sibiu să adopte măsuri de economisire pentru lunile de toamnă și de iarnă. În ultimele zile au apărut zvonuri că Universitatea ”Lucian Blaga” intenționează să facă economii prin trecerea cursurilor în format online. Majoritatea studenților cu care am vorbit despre acest subiect spun că sunt nemulțumiți de această posibilitate, deoarece calitatea actului educațional stă în interacțiunea cu profesorii și colegii.

„Se zvonește că din noiembrie până în ianuarie vom intra in online, dar sperăm că nu vom ajunge în acest scenariu,” ne-a spus Marilena, studentă în anul II. „Am auzit chiar de la profesorii mei că vom trece online și m-a luat prin surprindere această decizie. Eu am crezut că doar pandemia poate schimba modul de desfășurare al cursurilor. Cursurile online sunt mai greu de înțeles pentru mine, întrucât nu pot sta concentrată și nu pot să privesc profesorul îndeaproape, astfel încât sa fiu tot timpul pe aceeași lungime de undă cu ce mi se predă”, ne-a mărturisit o altă studentă din anul II, Maria.

Licența este mai greu de făcut online

Cei mai îngrijorați par să fie studenții anului III, care se tem că nu vor reuși să-și realizeze lucrările de licență în format online, din cauza dificultăților legate de comunicarea cu profesorii coordonatori. “Am auzit că e posibil să trecem online și am avut un sentiment de panică, pentru că fiind în ultimul an aveam o oarecare siguranță dacă ne întâlneam fizic cu profesorii, o oarecare liniște, puteam să vorbim despre licență, despre ideile pe care le avem. În online, în loc să mă întâlnesc cu un profesor, sunt nevoită să aștept după un mail. E foarte dezamăgitor și e foarte stresant, pentru că dacă trecem online nu se știe dacă vom reveni la formatul fizic,” spune Alessia.

”Mi se pare că trecerea online ne trage în jos, pentru că am înțeles că nu va fi deloc încălzire în lunile următoare de iarnă și licența în mod sigur se va da fizic. Deci să stăm în frig două săptămâni cu examenele și colocviile nu mi se pare foarte ok, pentru că asta ne va trage în jos la rezultate, iar pe de altă parte comunicarea cu profesorii pentru licență va fi mult mai grea și nu știm cum se va decide apoi, dacă vom continua din martie online sau fizic,” ne-a declarat un alt student din anul III, Sergiu, care apreciază că înțelegerea subiectelor și învățarea sunt mai dificile în format online.

Cursurile online afectează relațiile de prietenie

O temere larg împărtășită de studenți, indiferent de an, este aceea că trecerea în format online le va afecta relațiile de prietenie cu colegii. Karina și Silvia, amândouă studente în anul I, spun că trecerea în online nu li se pare avantajoasă,deoarece dacă merg la cursuri fizic au parte de mai multă interacțiune și le este mai ușor să stabilească o relație de prietenie cu colegii. „Am auzit că este posibil să trecem în online și sunt de părere că orele online nu ne ajută atât de mult, nici individual, nici ca grup de studenți, deoarece ne îndepărtează”, spun cele două colege.

„Dacă trecem online, iar nu ne vom mai vedea cu colegii. Interacțiunea cu colegii o să fie mai mică și asta nu mi se pare ok”, spune și Andreea, care anul acesta își pregătește licența. „Sincer, nu aș vrea sa trecem iar în mediul online, fie și numai pentru câteva săptămâni, din cauza că eu nu am făcut niciun an de facultate complet fizic. Pe lângă asta, facultatea mea are mulți sponsori, și consider că s-ar putea descurca cu plata facturilor, și ar fi mai ok și dacă pe timpul zilei, atât cât se poate, am folosi lumina naturală”, ne-a mărturisit o altă studentă în anul III, Alina.