Fred Nuss, fotograful emblematic al Sibiului, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Vreme de mai bine de 60 de ani a fotografiat străzile orașului, oamenii, stările și emoțiile. Pentru că da, așa cum chiar el spunea, în 2019, într-un interviu pentru Ora de Sibiu, toate acestea pot fi surprinse în milisecunda unei fotografii. Toți cei care l-au cunoscut au avut de învățat de la el, fiind un model pentru fotografii tineri.

Anunțul decesului a fost făcut miercuri dimineață. Fred Nuss avea 88 de ani și, vreme de mai bine de 60 de ani, a trăit evenimentele orașului pentru noi toți. „Pentru cine l-a cunoscut, era un om discret, pozitiv, contemplativ. Vorbea cu pasiune despre aventurile fotografice din tinerețe. Și avea ce povesti! Peste 60 de ani cu degetul pe declansatorul aparatului foto, Fred Nuss a trăit evenimentele orașului pentru toți sibienii. A cunoscut lucruri, locuri, oameni despre care noi am aflat doar din ziare, sau din albumele lui foto. Si-a urmat pasiunea până când boala l-a răpus. Rămas bun, maestre! Dumnezeu să-l odihnească!”, anunță editura Honterus.

Istoria fotografiei într-un singur nume: Fred Nuss

Toată cariera sa de fotograf și-a petrecut-o la un singur ziar din Sibiu. A ajuns aici pentru că așa a fost să fie. „La 14 ani tatăl meu a murit, așa că eu a trebuit să lucrez pentru a-mi ajuta familia. M-am angajat ucenic de electrician la o fabrică, apoi am învățat mecanică fină. Într-o zi în fabrică a venit un domn reporter de la Flacăra Sibiului, așa se numea atunci Tribuna. Făcea un reportaj despre fetele de la mașini. Când l-am văzut cum făcea poze i-am spus că îl ajut eu cu fotografiile, el să scrie. După care, domnul, care era reporter, m-a rugat să merg și la redacție să prelucrez fotografiile, dacă tot le-am făcut. Am mers, le-am prelucrat, toți de acolo au rămas uimiți. A doua zi am fost chemat în biroul directorului pentru că secretarul de partid voia să mă întrebe dacă de a doua zi nu cumva doresc să lucrez ca fotoreporter la ziar”, își amintea Fred Nuss în 2019. A acceptat, și așa, în 1962, și-a început cariera de fotograf profesionist, o altă perioadă a vieții. Dar, fotografia o începuse cu 10 ani înainte, când a primit cadou un aparat cu burduf de la bunicul său, care i-a stârnit curiozitatea pentru arta fotografică.

Pentru Fred Nuss, fotografia însemna un mod de viață. Unul inspirat și spontan, pentru că de aceste două elemente e nevoie pentru a obține o fotografie memorabilă. Fred Nuss spunea, în 2019, că se consideră un om și un fotograf norocos. Și asta pentru că în cei 60 de ani de carieră a avut posibilitatea să lucreze cu cele mai diverse aparate foto. A fost martorul evoluției acestora de la cele cu burduf la cele digitale. Acesta a fost și membru al juriului Salonului Internațional de Artă Fotografică. A luat numeroase premii, printre care unul din cele mai importante este cel de Artist al Federației Internaționale de Artă Fotografică. Este unul dintre multele motive pentru care tinerii fotografi l-au luat drept model.