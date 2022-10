În Sibiu, majoritatea locurilor de muncă disponibile sunt destinate personalului necalificat sau persoanelor care „nu au facultate” și vor să lucreze în fabrică. Atât agențiile de recrutare de personal din Sibiu, cât și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) confirmă numărul disproporționat de mare al joburilor destinate persoanelor fără studii față de cele pentru persoane cu studii superioare.

Muncitorii fără studii sunt la mare căutare în Sibiu, în timp ce proaspeții absolvenți de facultate se confruntă cu problema găsirii unui loc de muncă în oraș. Din spusele reprezentanților AJOFM Sibiu, cele mai multe posturi disponibile sunt cele de montatori subansamble, muncitori necalificați în construcții și lucrători comerciali.

„În judeţul Sibiu sunt disponibile 1.363 locuri de muncă vacante oferite de 154 de angajatori. Din totalul acestora, numai 30 de posturi – de asistent manager, consilier juridic, economist, inginer electrician, inginer mecanic, kinetoterapeut și programator – se adresează persoanelor cu studii superioare, în timp ce toate celelalte 1.333 sunt pentru persoane fără studii superioare”, spun reprezentanții AJOFM Sibiu.

„Personalul calificat este deficitar din cauza desființării școlilor profesionale”

Pentru a înțelege mai exact fenomenul prin care Sibiu a devenit un oraș destinat în mare parte muncitorilor fără studii superioare, am discutat cu mai mulți specialiști sibieni în recrutare de personal. Virgil Aldea, Manager al agenției de recrutare Atom HR, cu o experiență de peste 16 ani în domeniu, a vorbit despre locurile de muncă disponibile în județ. „În Sibiu nevoia de personal este una acută. Personalul, calificat și necalificat, este la mare căutare prin creșterea capacității de producție a companiilor din zonele industriale, datorită investitorilor noi și plecările masive către vestul Europei, ca urmare a ridicării restricțiilor de călătorie”, apreciază Aldea.

”Conform estimărilor noastre, personalul necalificat necesar pe piața sibiană pentru anul următor este undeva între 1000 – 1500 muncitori. Personalul calificat este deficitar din cauza desființării școlilor profesionale de către Ministerul Învățământului, astfel ca ne lipsesc strungari, frezori, sudori, vopsitori, mecanici. Companiile au folosit un concept nou – Școala Duală – pentru a acoperi această nevoie, dar este insuficient fără o implicare activă a autorităților responsabile”, spune Aldea.

”Persoanele cu studii superioare ies slab pregătite din învățământ”

În același timp, Virgil Aldea apreciază că studenții sunt slab pregătiți și nu au experiență practică. „In ceea ce privește personalul TESA – persoanele cu studii superioare ies foarte slab pregătite din învățământ și fără activitate intensă pe zona de internship sau în laboratoarele create de companii în incinta universităților. În aceste condiții, ei se integrează greu în piața muncii, astfel că cei mai mulți ajung să lucreze ca muncitori necalificați, sau să facă reconversie profesională și să treacă în domenii unde nu este necesară o diplomă de facultate, cu atât mai puțin una de master. Asta nu face decât să frustreze absolvenții și părinții care le-au acordat sprijin financiar si credit”, adaugă Aldea.

Marian Bejinariu, Administratorul firmei de recrutare Job Connect, are aceeași părere despre situația locurilor de muncă din Sibiu. „Cu siguranță sunt căutați mai mult cei fără studii, decât cei cu studii superioare. Putem spune că se caută un inginer la 50 de muncitori, cam aceasta ar fi proporția. Sibiul este atractiv pentru vorbitorii de limba germană, respectiv companii de contabilitate sau call center. În acest an am primit foarte multe cereri de la companii, pentru că se găsesc foarte greu oamenii pentru posturile puse la dispoziție. De altfel, oamenii sunt mai atenți atunci când schimbă joburile, acesta este un efect al pandemiei”, spune Bejinariu.