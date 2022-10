India așteaptă un răspuns din partea Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) dacă există o legătură între un sirop indian pentru tuse și moartea a zeci de copii în Gambia.

OMS a transmis că medicamentul poate provoca leziuni renale, au declarat doi oficiali indieni, scrie Reuters, relatează Digi24.

Moartea a 66 de copii în țara din Africa de Vest este o lovitură pentru imaginea Indiei ca „farmacie a lumii” care furnizează medicamente pe toate continentele, în special în Africa.

„O investigație urgentă în această chestiune a fost deja începută… imediat după primirea comunicării de la OMS pe baza informațiilor disponibile”, a declarat un oficial din Ministerul Sănătății.

„Deși se vor lua toate măsurile necesare în această problemă”, India așteaptă un raport care să stabilească dacă există „o relație de cauzalitate între decese și produsele medicale în cauză”, precum și alte detalii de la OMS.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat miercuri reporterilor că agenția ONU investighează decesele cauzate de leziuni renale acute. Investigația are loc împreună cu autoritatea de reglementare a medicamentelor din India și producătorul de sirop de tuse din New Delhi, Maiden Pharmaceuticals.

Agenția de sănătate a ONU a informat agenția de medicamente din India despre decesele produse la sfârșitul lunii trecute, după care autoritatea de reglementare a demarat o investigație împreună cu autoritățile de stat și OMS.

OMS a transmis că analizele de laborator făcute cu privire la siropul de tuse Maiden au confirmat cantități „inacceptabile” de dietilen glicol și etilenglicol, care pot fi toxice și pot duce la leziuni renale acute.

Până acum, producătorul nu a comentat situația. Compania Maiden a fabricat și a exportat siropul doar în Gambia, au declarat surse din ministerul indian. Compania are două fabrici de producție, în Kundli și Panipat, ambele lângă New Delhi, în statul Haryana, iar recent a mai înființat una. Are o capacitate anuală de producție de 2,2 milioane de sticle de sirop, 600 de milioane de capsule, 18 milioane de injecții, 300.000 de tuburi de unguent și 1,2 miliarde de tablete.