Weekend-ul acesta se anunță plin de evenimente la Sibiu. Petreceri de top, filme în premieră la CineGold, spectacole de teatru inedite și numeroase activități în aer liber, perfecte pentru a petrece timpul împreună cu familia sau cu prietenii.

CineGold a pregătit mai multe filme în premieră și avanpremieră atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. „După ce am găsit fericire”, „Inocenții”, „Zâmbește”, „One Piece Film: Red”, „Mirciulică”, „Invincibilul” sunt doar câteva dintre filmele care pot fi urmărite în acest sfârșit de săptămână. Pentru sibienii mai mici „Minions: The Rise of Gru”, „Elfii Cofetari”, „Animăluțe Furioase: Legenda lui Hank” sunt filme ideal de urmărit.

Una dintre cele mai tari petreceri va avea loc în acest weekend. Cunoscutul Puya va face atmosferă sâmbătă seara, 8 octombrie, la Backyard. Vor mai fi prezenți Sebastian și AFGO, pregătiți și ei să transforme noaptea într-una incendiară. Sibienii sunt așteptați la marea petrecere începând cu ora 21.00 la ”The Home of Backyard”. Pentru rezervări, cei interesați pot suna la numărul de telefon +40 (743) 272 597. Prețul biletelor cumpărate online este de 50 lei, în presale, și 80 lei dacă biletele vor fi cumpărate la intrare.

La Cotton distracția începe de joi seara, 6 octombrie. La petrecerea „Back to Student Party” sunt invitați toți studenții și nu numai. Muzică bună, prețuri promoționale la băuturi, shot-uri gratuite pentru fete și intrare gratuită sunt câteva dintre surprizele pe care Cotton le-a pregătit pentru tinerii veniți la facultate în Sibiu. Distracția continuă și vineri seară, 7 octombrie, când Disco Biscuit va pune cele mai tari hit-uri.

Tot în acest weekend, la Sibiu va avea loc premiera dansului contemporan „Romeo și Julieta. Rock Story”. Spectacolul dansatorilor – veniți din multe țări ale lumii – poate fi urmărit vineri și sâmbătă, de la ora 19:00, la Teatrul de Balet Sibiu. ”Romeo și Julieta. Rock Story” este realizat în coregrafia lui Marcello Algeri. Tema centrală a reprezentației este „Simte ritmul. Rămâi tânăr. La Teatrul de Balet Sibiu”. Biletele pot fi cumpărate online și costă între 10 și 20 lei.

Duminică, 9 octombrie, la Teatrul Bis va avea loc spectacolul comunitar „Orașul meu”, eveniment în cadrul proiectului ”Teatrul din Cartier”. Piesa de teatru va fi jucată în Piața Huet și va avea intrare liberă. „Patru actori tineri care au copilărit în cartiere diferite ale orașului. Amintirile lor. Subiective. Intime. Personale. Universale. Muzică live, compusă și interpretată chiar de protagoniști. Bună dispoziție. Haz. Uneori de necaz. Comedie”, așa descriu actorii pe scurt spectacolul de duminică.

Începând cu sâmbătă, 8 septembrie, ora 17:00 va avea locul vernisajul de tip concurs de arhitectură în Piața Mare din Sibiu. Expoziția va ține până în data de 21 octombrie și va poposi, pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie, si decembrie, câte o săptămână în fiecare localitate de pe traseul Reghin – Sfântu Gheorghe – Miercurea Ciuc – Odorheiu Secuiesc – Târgu Mureș – Brașov – Râmnicu Vâlcea – Gheorgheni.

Sibienii pot opta, de asemenea, pentru numeroase activități de relaxare în aer liber. Una dintre opțiuni o reprezintă o plimbare cu bicicleta pe traseul Gușterița – Țara Secașelor. ”Tura MTB de toamnă” începe duminică, 9 octombrie, de la ora 10.30 și durează până seara la ora 18:00. Traseul pe care îl vor urma iubitorii de natură va fi Piața Mare – Gușterița – Hamba – Ocna Sibiului și va avea circa 40 km. De asemenea, cei interesați vor străbate drumuri de țară, drumuri forestiere și (parțial) drumuri județene. Ghizii de la ”Tură în Natură” vor povesti despre natura și istoria locurilor pe care le vor parcurge. Taxa de participare la acest eveniment este de 50 lei/participant.

Sibienii sunt așteptați la Muzeul ASTRA la atelierele de gătit dulceață de gutui, zacuscă cu vinete și ciorbă de varză cu carne de oaie duminică, 9 octombrie, între orele 10-16, în cadrul evenimentului „Sărbătoarea Recoltei”. Peste 25 de producători tradiționali din județul Sibiu și nu numai vor fi prezenți la standurile special amenajate cu legume și fructe proaspete, conserve gata preparate, dulcețuri și siropuri și alte delicatese tradiționale. Totodată, sibienii sunt așteptați la evenimentul ,,Vin” conservele de iarnă! va avea loc duminică, 9 octombrie, între orele 10.00 – 16.00.

Plimbările cu mocănița sunt foarte frumoase vara, dar toamna Valea Hârtibaciului este de-a dreptul superbă. Biletul de călătorie cu mocănița valabil pentru o persoană, pe relația Cornățel – Hosman și retur, la cursa selectată, cu plecare la ora specificată din gara Cornățel. Copiii între 3 și 18 ani beneficiază de reducere, iar cei sub 3 ani călătoresc gratuit. Biletele pot fi cumpărate online.