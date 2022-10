Magazinul Jumbo din Sibiu, construit la ieșirea din oraș spre Mediaș, în incinta celui mai nou centru comercial, Prima Shopping Center, se va deschide mai repede decât era anunțat inițial. Sibienii vor putea merge la cumpărături începând cu luna noiembrie.

Jumbo a anunțat când va deschide magazinul de la Sibiu. Inițial, deschiderea oficială era planificată pentru finalul anului, cel mai probabil luna decembrie. De curând însă, a apărut un panou chiar pe clădirea magazinului de la ieșirea din oraș, unde este scris mesajul: „Deschidem în noiembrie”.

În luna octombrie a anului trecut, Jumbo anunța că a achiziționat un teren, parte a celui mai nou centru comercial din Sibiu, și anume Prima Shopping Center. Aici, retailerul grec spunea că are de gând să deschidă magazinul de jucării și decorațiuni. Lucrurile s-au concretizat, astfel că în primăvara acestui an început și lucrările. Un an mai târziu, magazinul a prins contur. S-a lucrat intens pentru ca magazinul să se deschidă în 2022 și, drept dovadă, sibienii vor putea veni aici la cumpărături începând cu luna noiembrie a acestui an.

Magazinul va avea o suprafață totală de aproximativ 15.000 de metri pătrați. Sibienii vor putea cumpăra de aici jucării, accesorii pentru bucătărie și baie, rechizite, articole specifice sărbătorilor și multe altele.

În prezent, Jumbo operează o rețea de 15 hipermarketuri în România, din care 4 în București-Ilfov și câte unul în orașele Timișoara, Oradea, Arad, Ploiești, Pitești, Constanța, Suceava, Bacău, Brăila, Brașov și Craiova, ultimul deschis toamna trecută.