Urșii au dat din nou iama la stâna de pe Dealul Gușteriței. Au fost omorâte două capre, iar alte cinci sunt grav rănite. Proprietarul animalelor spune că o să ajungă să le vândă, fiindcă nimeni nu ia nicio măsură. „Mi-au zis să omor ursul dacă mai vine. Păi eu să fac asta?”, spune acesta.

Capre ucise de urs în Dealul Gușteriței

Ferma familiei Vlad din Dealul Gușteriței a fost atacată din nou de urși. În urmă cu aproape o lună, animalele sălbatice au ucis zece capre. De data aceasta, pagubele nu sunt atât de mari, însă proprietarii se tem că atacurile nu vor înceta dacă autoritățile nu iau măsuri. „Au venit iar urșii azi-noapte (n.red. joi noapte). Avem din nou pagube: două capre moarte și alte cinci spintecate, rănite grav. Vom păți cu ele ca data trecută, le vom da tratament, dar nu vor supraviețui, nu vor rezista mult. Problema aceasta se tot repetă și trebuie ca cineva să facă ceva”, spune Jan Vlad, proprietarul caprelor.

Mai mult decât atât, urșii le-au distrus din nou culturile, iar altor vecini le-au stricat stupii de albine. „În fiecare seară apar urșii la culturile de porumb, iar la vreo 2-3 seri apar și aici la noi. De data aceasta unul a reușit să distrugă țarcul și să intre la capre. Am văzut cum a trecut aseară, dar ce puteam face? Să mă pun în fața lui să mă omoare?”, spune sibianul.

Ciobanii cer să se ia măsuri – „Vom ajunge să vindem caprele”

Ciobanii au ajuns la capătul puterilor și spun că vor ajunge să vândă animalele dacă autoritățile nu intervin să ia măsuri. „Problema se tot repetă. Au venit în control o dată, când au atacat urșii prima dată, iar de atunci nu a mai venit nimeni. Acum am sunat la fondul de vânătoare din zonă și ne-au zis să omorâm ursul. Noi să luăm măsura asta? Acum stăm cu caprele moarte aici și nu vine nimeni să le vadă, să constate decesul. Am sunat la DSV și am făcut plângere la Primărie ca să anunț ce s-a întâmplat. O să ajungem să vindem caprele, dar măsuri tot trebuie luate, pentru că aici în zonă vin mulți turiști”, povestește Jan Vlad.

Ultima oară când urșii au atacat stâna de pe Dealul Gușteriței au fost ucise aproximativ zece capre. Garda Forestieră i-a despăgubit pe sibieni, aceștia primind 1.400 de lei pentru patru capre. Autoritățile anunțau atunci că vor intensifica controalele, iar urșii vor fi hăituiți. Vă reamintim că în această zonă, pe Dealul Gușteriței, se va construi și Gușterland, un parc de distracții de 6 milioane de euro. „În ceea ce privește gestionarea acestui tip de situații, Primăria Sibiu a contractat serviciile unei firme specializate ca gestionar al fondului cinegetic, licențiată de Ministerul mediului, apelor și pădurilor, contractul având ca obiect asigurarea serviciilor de permanență și intervenția imediată în zonele unde se semnalează prezența ursului. Astfel, după primirea sesizării cu privire la incidentul de pe Dealul Gușteriței, firma a fost notificată și a inițiat procedura de permanență și hăituire a animalului. În plus, în contextul în care în această zonă este planificată crearea unui obiectiv de agrement și ciclo-turism, Primăria Sibiu se va consulta și cu alți specialiști în domeniul managementului carnivorelor mari pentru a identifica soluții și mai eficiente pentru siguranța cetățenilor”, spunea Mirela Gligore, purtătorul de cuvânt al Primăriei Sibiu, după primul atac al urșilor.