Lucrările de modernizare de pe Calea Dumbrăvii au luat sfârșit. Sibienii se pot bucura acum de transport în comun care circulă pe o bandă special amenajată, cât și de o pistă de bicicliști nouă, care duce până la Muzeul ASTRA.

Prima arteră smart a Sibiului, Calea Dumbrăvii, și pista de bicicliști recent amenajată acolo încurajează locuitorii orașului să aleagă un mod mai sustenabil de a circula. Sibienii au început să folosească pista – imaginea bicicliștilor circulând în zonă a devenit deja una familiară. Majoritatea celor care pedalează pe Calea Dumbrăvii sunt mulțumiți de investiția municipalității, însă au observat că în mai multe locuri bordurile sunt mai înalte decât ar fi normal.

„Pista este foarte bună, suntem mulțumiți, cu o singură excepție: când trebuie să traversezi strada nu s-a creat acea pantă de doi, trei centimetri. Eu le-am spus asta și muncitorilor atunci când lucrau la pistă. În schimb, sunt cinci centimetri la bordură care creează un fel de <<zdup>> și, de obicei, trebuie să coborâm de pe bicicletă”, spune Ovidiu Harjan, un locuitor de pe strada Aurel Vlaicu. De aceeași părere este și Laslău, un alt biciclist pe care l-am întâlnit pe Calea Dumbrăvii. „Pista este în regulă, este bună, dar unele borduri sunt puțin cam înalte și trebuie să ne dăm jos de pe bicicletă”, spune el.

Alți bicicliști cu care am discutat ne-au spus același lucru. Unii dintre ei au avut tendința de a compara pista de bicicliști de pe Calea Dumbrăvii cu cea din Cartierul Arhitecților, unde trebuie să cobori de 27 de ori ca să traversezi străzile. Așa că am hotărât să încercăm și noi pista de pe Calea Dumbrăvii. Am închiriat biciclete de la Sibiu City Bike și am mers de la sensul giratoriu de la intrarea pe Bulevardul Mihai Viteazu până la giratoriul de la Cimitirul Municipal. Plimbarea a fost în ansamblu plăcută, dar în momentul în care a trebuit să traversăm străzile adiacente a fost nevoie să coborâm de pe bicicletă – de vreo zece ori – din cauză că bordurile sunt mult prea înalte.

Problema a observat-o și Constanța Kleo, o iubitoare a sporturilor în aer liber. „Problema e că pista pentru bicicliști nu e făcută de oameni care se dau cu bicicleta și nici la sensul giratoriu nu prea e clar cum se va circula. Așteptăm să vedem când e gata”.

Unii dintre cei cu care am vorbit sunt totuși optimiști. „Este foarte bine, excelent, iar despre borduri cred că o să se facă ușor, dar sigur”, ne-a spus un locuitor din zonă care tocmai ieșise la plimbare cu bicicleta.

