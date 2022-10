O simulare computerizată a mișcării plăcilor tectonice aflate în continuă mișcare, realizată de cercetători australieni, arată că „zilele” oceanului Pacific sunt numărate. Cel mai vechi ocean de pe planetă mai are însă 300 de milioane de ani de existență, scrie Science Alert, citat de Digi24.

Oceanul se reduce cu câțiva centimetri în fiecare an

Potrivit cercetătorilor de la Universitatea Curtin din Australia, în ultimii săi „ani de viață”, Pacificul cu greu va mai arăta precum vasta întindere albastră din prezent. În fiecare an, oceanul se reduce cu câțiva centimetri, așa cum se întâmplă de când era un superocean care înconjura ultimul supercontinent din Pangea.

Oceanul este locul unde plăcile tectonice se ciocnesc și se deplasează una peste alta. Cunoscute sub numele de „Inelul de foc”, aceste locuri din Pacific funcționează precum canalelor de scurgere a căzii de baie. În fiecare an, câțiva centimetri din placa Pacificului alunecă sub placa eurasiatică și placa indo-australiană, iar distanța dintre America de Nord, Asia și Australia se micșorează.

Nu toți oamenii de știință sunt de acord cu privire la cum va arăta următorul supercontinent sau cum se va forma, dar în multe simulări, Oceanul Pacific nu va mai exista.

Un nou supercontinent

În timp ce unele studii sugerează că Oceanul Atlantic, care se extinde astăzi, ar putea începe să se micșoreze în viitor, creând astfel un supercontinent înconjurat de un super ocean Pacific, cercetătorii de la Universitatea Curtin au o cu totul altă părere. În loc să se formeze un al doilea continent asemănător Pangea, ei susțin că va apărea un nou supercontinent, numit Amasia, rezultat din ciocnirea dintre America de Nord și Asia.

Simulările recente realizate de cercetătorii din Australia se bazează pe parametri reali ai plăcii și a mantalei din prezent și din trecut, care au fost apoi introduși într-un supercomputer pentru a prezice viitorul.

„În ultimele două miliarde de ani, continentele Pământului s-au ciocnit pentru a forma un supercontinent la fiecare 600 de milioane de ani, cunoscut sub numele de ciclul supercontinentului”, spune cercetătorul Chuan Huang, coordonatorul echipei de cercetare. „Simulând cu un supercomputer modul în care plăcile tectonice ale Pământului ar trebui să evolueze, am reușit să arătăm că în mai puțin de 300 de milioane de ani este posibil ca Oceanul Pacific să dispară, permițând formarea Amasiei”, afirma el.

Spre deosebire de alte simulări, aceasta realizată de oamenii de știință australieni Oceanul Pacific, și nu Oceanul Atlantic sau Marea Caraibelor, vor fi distruse atunci când s-ar forma Amasia.

„Pământul, așa cum îl știm, va arăta drastic diferit când se va forma Amasia. Este de așteptat ca nivelul mării să fie mai scăzut, iar supercontinentul vast va fi foarte arid”, spune cercetătorul Zheng-Xiang Li.

Studiul din Australia este doar unul dintr-un ling șir de simulări privind un viitor supercontinent, toate încercând să prezică cum va arăta planeta noastră în viitor. Un alt model este puțin probabil să pună capăt dezbaterii, dar acesta nu este singurul care prezice dispariția Pacificului. Într-un scenariu în care se formează un supercontinent numit Novopangaea, Americile se ciocnesc de Antarctica înainte de a se lovi de Eurasia și Africa.

Oricare ar fi rezultatul, un lucru este sigur: Pământul și oceanele sale nu vor mai fi niciodată la fel.

Sursa: Digi24