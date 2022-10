Europarlamentarul român Victor Negrescu a solicitat președintei Parlamentului European ca eurodeputatul care a comparat România cu Vestul Sălbatic să fie sancționat.

Europarlamentarul Victor Negrescu a solicitat, în scris, conform procedurilor parlamentare, președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, sancționarea eurodeputatului Guido Reil care, în plen a comparat România cu Vestul Sălbatic și a afirmat că țara nu merită să fie în Uniunea Europeană, scrie Mediafax.

„Nu pot accepta ca țara mea să fie atacată gratuit de un eurodeputat extremist în plenul Parlamentului European. De aceea, am solicitat, utilizând procedurile parlamentare specifice, sancționarea imediată a acestuia. Sancțiunea aplicată poate conduce la ștergerea înregistrării intervenției, pierderea dreptului la o parte din indemnizație, suspendarea dreptului de vot sau a participării la diferite activități parlamentare. Dacă acum tolerăm acest tip de mesaj anti-românesc, există riscul ca acest comportament să se reproducă în continuare sub forme și mai dure” a explicat europarlamentarul Victor Negrescu.

În solicitare se subliniază faptul că, prin declarația sa, europarlamentarul extremist a adus atingere demnității României, creând, în același timp, și un prejudiciu valorilor europene consacrate. Documentul este fundamentat în baza articolului 10, alineat 1 din Regulamentul de Procedură al Parlamentului European, coroborat cu articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale, precum și aplicarea prevederilor articolelor 175, alineat 1 și alineat 6, respectiv 176, alineat 1 din Regulamentul de procedură al Parlamentului European, a precizat Negrescu.

„Locuiesc în Germania de zece ori mai mulți români și bulgari față de acum zece ani. Acești oameni primesc deseori beneficii sociale, alocații pentru copiii din țara de origine și lucrează în sectorul cu salarii mici, în industria cărnii de exemplu. Nimic pozitiv (…) Acum jumătate de an am trecut prin România în timp ce călătoream spre Ucraina și am cunoscut România. Prietenește, aș descrie România astfel: România este vestul sălbatic al Europei. Vestul sălbatic în mijlocul Europei. În Ucraina am văzut o infrastructură mai bună și mai multă ordine. Întrebarea e: Cum s-a putut întâmpla? Cum se poate ca o țară cu o asemenea infrastructură, o țară care e atât de coruptă și cu așa o infracționalitate să devină membră UE? N-a fost nimeni să vadă?”, a fost declarația eurodeputatului german.