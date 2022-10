Peste 70 de firme din toată lumea, din domeniul apă-canal, au venit la Sibiu pentru a participa la Forumul Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est” respectiv târgul de specialitate „Expo Apa”. A fost prima dată, după 21 de ediții, când acest eveniment de talie europeana a fost găzduit de alt oraș decât Bucureștiul.

„Expo Apa”, eveniment organizat de Asociația Română a Apei împreună cu compania Apă-Canal Sibiu și Primăria Municipiului Sibiu, a adus în orașul de pe Cibin personalități politice internaționale, naționale și locale, alături de zeci de antreprenori și experți în industria apei. Directorul Executiv al Asociației Internaționale a Apei, Kalanithy Vairavamoorthy; Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș; Președintele Asociației Române a Apei, Ilie Vlaicu și Primarul Sibiului, Astrid Fodor, sunt doar câțiva dintre invitații de rang înalt care au luat cuvântul în cadrul evenimentului.

”Expo-Apa”, pentru prima dată la Sibiu

Vasile Maier, Directorul Apă Canal Sibiu și Vicepreședinte al Asociației Române a Apei, a fost cel care a înclinat balanța astfel încât evenimentul – unul dintre cele mai importante târguri europene din domeniu – să aibă loc la Sibiu și nu în capitală, așa cum s-a întâmplat în anii anteriori. Împreună cu Ilie Vlaicu, Președintele Asociației Române a Apei, Maier a stabilit ca ediția din anul 2022 să se desfășoare la Sibiu, având în vedere poziția geografică și deschiderea de care se bucură orașul.

„Am reușit să îl aducem pentru prima dată în Sibiu, ceea ce ne onorează și este un fapt inedit pentru orașul și județul nostru. Cred că este un eveniment deosebit pentru orașul nostru, care – chiar dacă numai pentru trei zile – a devenit o veritabilă ” capitală europeană a tehnologiei”. Am primit reacții foarte bune atât de la expozanți, cât și de la colegii noștri din țară, cei 43 de operatori regionali care dețin peste 90% din activitatea de furnizare apă potabilă și canalizare din România. Asta mă face să cred că o să mai organizăm evenimentul acesta în viitor tot la Sibiu”, apreciază Maier.

Acces la informații direct de la sursă

Angajații de la Apă-Canal au avut ocazia să lucreze direct cu echipamentele din expoziție și au avut posibilitatea să afle informații tehnice direct de la sursă. Ei au putut astfel să ia contact atât cu personalități din domeniul apei (potabile și uzate), cât și cu furnizori de echipamente de mașini și de utilaje. În același timp, locuitorii orașului s-au arătat interesați și au vizitat într-un număr neașteptat de mare expoziția. A fost un adevărat succes, consideră Maier, având în vedere numărul mare al invitaților și al participanților.

„Este un eveniment de talie mondială. Practic această expoziție este un târg internațional unde vin firme care lucrează în domeniul tratării apei potabile și a apei uzate din aproape toată lumea – în special din Europa, dar și din Canada , Coreea de Sud sau Turcia. Prin urmare, sibienii și ceilalți colegi din țară s-au putut informa direct de la sursă despre noile produse care au apărut pe piață în domeniul nostru. Este important să ai o discuție cu „top managementul” acestor companii, fiindcă poți discuta probleme și găsi soluții pe care nu le poți stabili întotdeauna cu simplii comercianți”, spune Maier.

Sibiul a început primul concursul de branșamente

În cadrul Forumului Regional al Apei „Dunăre-Europa de Est”, reprezentanții Apă Canal Sibiu au organizat competiția ”Instalare branșament sub presiune”. La concurs au participat 12 echipe de instalatori veniți din mai multe județe, precum Gorj, Botoșani, Focșani, Arad, Brașov, Constanța, Galați, Tulcea, Hunedoara, Mureș și Sibiu. Marea câștigătoare a concursului a fost Compania de Utilități Publice SA Focșani.

„Este un concurs tradițional la Expo Apa, la care sunt invitați toți operatorii regionali. Echipele respective au fost cronometrate în cât timp realizează un branșament – respectiv de la cuplare la rețaua de distribuție, la branșare pe conductă, întinderea țevii până la căminul de branșament unde se montează contorul și apometrul, după care urmează verificarea funcționării. Noi am fost primii care am început concursul, în urma tragerii la sorți. Sunt bucuros că am reușit să realizăm această activitate”, declară Maier.

Anul viitor evenimentul ar putea avea loc tot la Sibiu

Numărul mare de vizitatori și modul în care a decurs evenimentul la Sibiu i-au bucurat pe expozanți, astfel că organizatorii iau deja în considerare posibilitatea ca și cea de-a 23-a ediție a „Expo Apa” să se desfășoare – anul viitor – tot la Sibiu.

„E un avantaj că evenimentul a avut loc în orașul nostru. În condițiile astea, participarea sibienilor a fost mult mai mare decât atunci când a expoziția avut loc la București, iar timpul alocat pentru vizitarea expoziției a fost mai generos. De altfel, expozanții firmelor care au participat la acest târg au confirmat faptul că au avut parte și de vizitatori care lucrează direct cu aceste echipamente, nu doar de reprezentanți ai conducerilor companiile”, spune Maier.