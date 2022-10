Un șofer beat s-a ales cu dosar penal după ce, duminică noapte, s-a urcat la volan și, la ieșire din Alțâna, a pierdut control volanului, izbindu-se de un stâlp de curent.

„La data de 10 octombrie a.c., în jurul orei 00,30, pe DJ 106, în afara localității Alțâna, în timp ce conducea un autoturism dinspre Sibiu spre Agnita, un bărbat în vârstă de 62 de ani, din județul Bistrița – Năsăud, a pierdut controlul direcției de deplasare, s-a răsturnat în afara carosabilului și a lovit un stâlp de susținere a rețelei electrice”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

În urma evenimentului a rezultat vătămarea corporală ușoară a conducătorului auto, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Testarea alcoolscopică a acestuia a indicat o valoare de 0,50 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, respectiv vătămare corporală din culpă, urmând ca, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Agnita, să fie stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest eveniment rutier.