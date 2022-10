Un șofer în vârstă de 60 de ani s-a urcat băut la volan și, pe drumul dintre Blăjel și Mediaș, a provocat un accident rutier, în urma căruia o femeie a avut nevoie de îngrijiri medicale. Omul s-a ales cu un dosar penal.

„La data de 9 octombrie a.c., în jurul orei 13,30, în timp ce conducea un autoturism pe DN 14A, dinspre Blăjel spre Mediaș, pe un tronson de drum în curbă la dreapta, un bărbat în vârstă de 60 de ani a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus din sens opus de către un bărbat în vârstă de 54 de ani. În urma impactului a rezultat vătămarea corporală ușoară a pasagerei din autoturismul condus din sens opus, o femeie în vârstă de 50 de ani, care a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Testarea alcoolscopică a conducătorului auto în vârstă de 60 de ani a indicat un rezultat de 1,15 mg/l alcool pur în aerul expirat.

În cauză, s-a deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere sub influența alcoolului, respectiv vătămare corporală din culpă, urmând ca, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoriei Mediaș, să fie stabilite toate circumstanțele exacte în care s-a produs acest eveniment rutier.