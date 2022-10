Mai multe orașe din Ucraine, inclus Kievul au fost lovite de rachete luni dimineață. Până în momentul de față, nu a fost stabilit numărul persoanelor rănite sau decedate.

Ministrul de Externe român, Bogdan Aurescu, a condamnat bombardamentele de luni dimineață, din Kiev:

„Condamn ferm atacul cu rachetele al Rusiei impotriva obiectivelor civile din centrul orașului Kiev și alte orașe, care încalcă legile umanitare internaționale și care a dus la pierderi de vieți. Mă bucur că personalul Ambasadei României este în siguranță, deși una din rachete a lovit la 850 de metri de sediu”, a scris Aurescu, pe Twitter, scrie Euronews.ro

Video showing impact of second rocket in Kyiv pic.twitter.com/PEgQoSsTVF