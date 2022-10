Priscilla Oghenovo, cunoscută sub numele de Celia Novo, s-a născut în Nigeria, în orașul Nagos, și a ajuns în România la îndemnul mamei sale. În perioada pandemiei s-a apucat de TikTok și a devenit faimoasă – are peste 300000 de urmăritori. Iubește dansul, iar cel mai mult la Sibiu îi place centrul vechi – Piața Mare și Piața Mică.

La vârsta de patru ani Celia a rămas fără tată și s-a mutat, împreună cu ceilalți membri ai familiei în Abuja, capitala Nigeriei. Fratele ei mai mare se stabilise deja în Sibiu, unde a jucat fotbal la ”Voința”. La îndemnul mamei, Celia l-a urmat în România și a venit la Sibiu pentru a se înscrie la Facultatea de Medicină. ,,Aveam 17 ani când am terminat liceul, iar mama mi-a spus că ar fi bine să vin în România pentru că înainte să vin eu, fratele meu a fost aici. Deci practic am venit la familia mea de aici, ceea ce a fost mult mai bine decât să merg într-un loc nou singură”, spune Celia.

Adaptarea a fost dificilă

Celia a urmat la început cursuri la Facultatea de Litere ca să învețe limba română. „A fost foarte, foarte greu, mai ales că nu știam nimic înainte să vin în România – în Nigeria vorbim engleză. M-am simțit singură, mai ales când am venit, era totul nou, nu mai plecasem niciodată din Nigeria până atunci. A fost un pic mai ușor pentru că era aici fratele meu, dar am avut momente în care am vrut să mă întorc acasă, pentru că niciodată nu se simte aici ca acasă”, ne-a mărturisit Celia.

Altă problemă a fost adaptarea culturală. În Sibiu, mai ales, oamenii nu au fost prea deschiși la început. Acum e diferit pentru că a trecut ceva timp, sunt de aproape șase ani aici, dar în 2017, când am venit, toată lumea se uita la mine și spuneau că vor să afle mai multe despre mine, că nu sunt obișnuiți cu oameni care vin din alte culturi. Acum mă simt mult mai bine, mai ales că știu limba, iar asta a ajutat foarte multe, dacă mă duc undeva și vorbesc în română sunt acceptată mult mai repede” ne-a povestit Celia. A ales Medicina pentru că de mică a fost fascinată de știință și i-a plăcut foarte mult Biologia. ,,O să fac medicină”, și-a spus Celia, iar ginecologia a atras foarte mult.

Secretul TikTok-ului este să fii tu însuți

De TikTok s-a apucat în timpul pandemiei, când în afara de cursurile online nu prea avea ce face, așa că a începu să posteze filmulețe despre ea și viața ei în România. Ea consideră că secretul succesului pe aceasta rețea este să ai ceva unic, să fii tu însuți. În parcursul ei pe TikTok au existat multe persoane care au susținut-o, comentariile negative au fost puține la număr și a ales să nu le acorde importanță.

„Secretul succesului pe TikTok este să fii exact cum ești tu, să ai ceva specific despre tine. Eu, de exemplu, sunt o străină în România și pot să postez despre orice – dacă s-a întâmplat astăzi ceva cu mine pot să postez acolo, iar oamenii sunt foarte interesați de acest aspect, cum trăiesc eu în România. La începutul carierei pe TikTok au foat oameni care m-au susținut foarte mult. Comentarii rele am primit foarte puține – există și din astea, însă mai mulți au fost cei care m-au susținut”, ne-a mărturisit Celia.

Cel mai apreciat videoclip este unul cu Lipton

Oamenii apreciază cel mai mult la filmulețele ei momentele când încearcă dulciuri sau băuturi românești. Pregătirea unui filmuleț poate dura între două și patru zile, iar durata filmării este între cinci și zece minute. Atunci când postează filmulețe despre țara ei natală, comentariile sunt în mare parte negative, mai ales când vrea să le arate oamenilor frumusețea Nigeriei. Când postează astfel de filmulețe, unii urmăritori îi spun că ar trebui să plece din România și să se întoarcă în Nigeria. Până acum, cel mai apreciat videoclip postat de Celia pe TikTok este unul în care încearcă Lipton.

O altă pasiune a Celiei o reprezintă dansul, pe care l-a îndrăgit de când era mică. În 2021 a participat la emisiunea ,,Românii au talent”, unde a interpretat un dans african. „Experiența mea la <<Românii au talent>> a fost superbă, de când eram mică mi-a plăcut să dansez și am decis să încerc și eu la emisiunea asta, unde am făcut un dans african și am primit patru de <<Da>>”. Dansul va rămâne pentru ea o pasiune, care o ajută să se relaxeze în momentele stresante, spune Celia.

Cel mai mult la Sibiu îi place zona centrală

La Sibiu cel mai mult o atrage centrul, însă nu s-a gândit dacă o să rămână definitiv aici. ,,O să văd după ce termin facultatea dacă voi rămâne în Sibiu. Îmi place foarte mult centrul, pentru că găsesc absolut orice, este un oraș foarte frumos, e mic, pot să mă duc prin toate zonele pe jos, îmi plac și oamenii – am observat că oamenii sunt mult mai prietenoși, comparativ cu alte orașe”, spune Celia.

Despre programul ei zilnic, Celia ne-a transmis că mereu a reușit să găsească un echilibru între facultate, TikTok și muncă.„ Nu cred atât de mult în zodie, dar sunt Balanță și cred că de asta am un fel de echilibru în viața mea. Mă gândesc că la Medicină este foarte greu și serios, dar eu nu sunt o persoană foarte serioasă, vreau să mă și joc, și m-am gândit să le pun pe toate la loc. Adică îmi place să dansez, pot să profesez în dans, fac zumba, îmi place să fac video, pot să fac TikTok și îmi place și Medicina. Nu este un stres pentru mine, când simt un stres dintr-o parte mă duc în altă parte și mă relaxez”, ne-a mărturisit Celia.