Bunurile fostului ministrul Elena Udrea au fost scoase la licitație de ANAF, în vederea recuperării prejudiciului din dosarul Gala Bute.

Cele șase terenuri, aflate în zona Străulești, au un preț de pornire de 3,2 milioane lei, iar licitația este organizată în ziua de 27 octombrie, relatează Mediafax.

Un autoturism Fiat 500, fabricat în 2012 are preț de pornire a licitației de 35.368 de lei, iar un Mercedes Benz S500 fabricat în 2005 are prețul de pornire de 37.971 lei. Licitația pentru cele două mașini are loc în ziua de 8 noiembrie.

ANAF mai are instituit sechestru pe terenuri din comunca Nana și pe 50% din acțiunle Eurohotel.