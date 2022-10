Astrid Fodor, Primarul Municipiului Sibiu, a declarat în cadrul unui interviu pentru ”Ziarul Financiar” că orașul este pregătit pentru perioada iernii datorită faptului că măsurile pentru eficientizarea consumului de energie electrică au fost pregătite din vreme, fără ca la momentul respectiv să fi fost vorba despre o eventuală criză energetică.

Printre măsurile pe care Primăria Sibiu le-a adoptat în acest sens se numără înlocuirea iluminatului public din întreg orașul, termoizolarea clădirilor serviciilor publice, înlocuirea ferestrelor cu termopane și reglarea temperaturii din sediile clădirilor. “Noi suntem un oraș care, fără a ști că vine criza energetică, am pus accent pentru a eficientiza consumul de energie electrică. De 3 ani de zile am încheiat un contract multianual pentru a înlocui iluminatul public în tot orașul, lămpile de sodiu cu LED-uri, unde avem un sistem de „dimming”, prin care intensitatea luminii se reduce pe timpul nopții”, a declarat Fodor.

Măsurile luate au dat rezultate, spune Fodor. ,,Numai în ultimul an am redus cu peste 1 milion de lei cheltuielile cu iluminatul public. În clădirile Primăriei de ani de zile avem doar becuri ecologice. Clădirile serviciilor publice, cele mai multe, au fost deja dotate cu termopane și izolate. La clădirea din sediul nostru central am primit aprobarea să putem înlocui geamurile. Le vom înlocui cu termopan din lemn și, în plus, reglăm temperatura automat de la centrală astfel încât după-masă aceasta merge la o temperatură mică, iar înainte de masă la o temperatură încât să asigurăm căldura cam la 20 de grade. Ne-am pregătit fără să știm ce vine, dar ni s-a părut normal să lucrăm în această direcție” a transmis aceasta.

Grija față de creșterea facturilor la gaz și curent este normală, consideră Primarul, dar nu ar trebui să fie exagerată. „Sper că vom trece cu bine. Normal că vor crește costurile, dar nu va fi exponențial cum se plâng unii”, spune Fodor.