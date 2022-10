Curiozitatea copiilor nu a fost niciodată pusă la îndoială. Părinții știu acest lucru și, de cele mai multe ori, încearcă să îi supravegheze majoritatea timpului. E de-ajuns însă chiar și o secundă în care copilul este „scăpat din ochi” ca să apară probleme. Cazurile în care cei mici își introduc în nas mici obiecte apar, de obicei, în cele câteva secunde în care copilul este lăsat singur.

Mariana Dudaș, Medic primar O.R.L de la Spitalul de Pediatrie Sibiu, ne-a povestit despre cazurile cu care s-a confruntat de-a lungul carierei în ceea ce privește copiii care își introduc mici obiecte în nas. A observat că și cele mai mici și simple lucruri găsite în natură pot crea complicații și pot afecta sănătatea copilului.

Dudaș spune că la un moment dat a avut o colecție a lucrurilor pe care le-a scos din nasurile copiilor. Ea împarte lucrurile pe care copiii și le introduc în nas în două categorii: compuși organici și anorganici. Din prima categorie fac parte boabele de porumb obișnuite, boabele de porumb de floricele, alunele, semințele de floarea soarelui, boabele de struguri, frunze, crenguțe și bucățele de lemn.

”De cele mai multe ori, aceștia găsesc lucruri de pe masă atunci când sunt neglijați, nu sunt băgați în seama, sau din pură curiozitate – depinde de vârstă. Își introduc obiectele în nas să vadă ce se întâmplă”, spune pediatrul. „Semințele de floare soarelui sunt cele mai frecvente și sunt și cele mai periculoase, pentru că alunecă și pot ajunge în plămâni. Acum, că e perioada culesului porumbului, sunt multe cazuri de copii care își introduc boabe în nas. Și boabele de la popcorn sunt foarte greu de scos pentru că alunecă și ele. Când mucoasa nazală constată un corp străin la nivelul fosei nazale, ea începe să producă mucus ca să îl elimine și de foarte multe ori nu reușește pentru că structura anatomică a nasului la copii face acest lucru să fie mai greu. Nasul este mai îngust, traseul nu este drept”, spune doctorul Dudaș.

Sâmburii de prună, de cireșe, chibriturile și paiele sunt alte obiecte pe care pediatrul le-a găsit în nasul copiilor. Semințele sunt și ele foarte greu de scos, iar în cel mai grav caz pot ajunge în plămâni și pot fi scoase doar prin intervenția numită bronhoscopie.

Bateriile de ceas ”rod” țesuturile

Din categoria compușilor anorganici cele mai întâlnite și cele mai periculoase sunt bateriile de ceas. Bateriile micuțe de ceas sunt foarte periculoase pentru că ”rod” în jurul lor. În contact cu mucoasa nazală ele încep să emane acid, iar acesta „roade”. Cu cât stau mai mult acasă, fără ca părinții să observe că și-au introdus un obiect în nas, cu atât este mai dramatic.

Nasturi, bucățele sau piesele Lego, șuruburi, piulițe, țesături rupte, șnururi, polistiren sunt doar câteva dintre obiectele pe care copiii și le-au introdus în nas și au ajuns la spital. „Piesele Lego sunt foarte dificil de scos, pentru că indiferent că sunt rotunde sau colțuroase, ele alunecă și pensele nu le prind. Cele care sunt colțuroase lezează în jur, sângerează, provoacă durere și copilul nu mai stă sub nici o formă să îi scoți piesa. Și slime-ul este foarte greu de scos, pentru că se împrăștie peste tot și atunci trebuie să îți folosești imaginația să vezi cum îl scoți”, spune medicul sibian.

Ea consideră că nu există o limită pentru copii. Pentru ei, tot ce găsesc este mic, interesant, colorat, iar când este vorba despre vârsta celor mici, doctorul Dudaș a observat că cele mai multe cazuri sunt la copii cu vârste cuprinse între 2 și 5 ani. „Surprize au fost și la copii mai mari, dar undeva până în 12 ani. Cel mai frecvent sunt cazurile întâlnite la copiii peste un an, în special între 2 ani și 5 ani, acolo este vârsta cu cele mai multe cazuri. Mai fac asta și copiii cărora nu li se acordă destulă atenție, sau din alte motive. Foarte mulți încearcă să capteze atenția părinților într-un mod sau altul”, spune medicul sibian.

Boabele de fasole sunt periculoase

Din cauza dimensiunilor mici și a compoziției boabelor de fasole și a bateriilor de ceas, acestea sunt cele mai periculoase. Atât textura lor, cât și compoziția celor două obiecte pot duce la complicații serioase la care doctorul trebuie să intervină de urgență. Dacă un copil își introduce în nas fie boabe de fasole sau baterii de ceas și nu se intervine la timp, situația va deveni mai complexă. „Cazuri dramatice sunt cu bobul de fasole. Bobul de fasole, dacă reușești să afli că e în nas și vii repede la medic ca să fie scos este în regulă. Dacă stă mai mult de o oră începe să se umezească, se desprinde în bucățele care mai apoi pot să cadă mai jos. Au fost situații în care ajungeau bucățele și în plămâni și erau foarte dramatice. Acum nu au mai fost cazuri din acestea pentru că și părinții sunt mai atenți, vin repede la spital pentru că se sperie”, spune Dudaș.

Bateriile de ceas ajunse în nasul copiilor pot să creeze și ele probleme grave, fiind nevoie chiar și de anestezie generală pentru a se interveni. „Cazurile cele mai grave sunt cele în care nu poți să scoți fără anestezie generală, sunt cele în care sunt baterii și stau mult pentru că părinții nu știu. După o săptămână-două nasul fixează bateria, și pentru că este un corp străin care nu este curat produce niște secreții purulente și miros foarte urât. Sunt situații în care corpul străin nu este observat de familie pentru că este mic și rămâne acolo și atunci mucoasa nazală îl acoperă și îl transformă într-un rinolit – concrețiune pietroasă în nas. În cazurile acestea se apelează la anestezie generală și o mică intervenție chirurgicală pe care nu o poți face pe scaun în policlinică”, spune medicul.

În perioada pandemiei nu s-a înregistrat niciun caz

În perioada pandemiei, medicul primar O.R.L de la Spitalul de Pediatrie Sibiu a spus că niciun copil care să își fi introdus obiecte în nas nu a mai trecut pragul cabinetului. Explicația pe care medicul Dudaș o aduce este că în cei doi ani de pandemie părinții au fost mult mai atenți cu copiii. „A fost o perioadă de foarte multă liniște, pentru că fiind acasă, părinții au stat cu ochii pe copii. Nu îmi amintesc să fi fost un singur caz în doi ani. După pandemie au început să apară cu o frecvență mult mai mare decât înainte, ca și cum nimeni nu mai e cu ochii pe ei. Am avut și un bebeluș sub un an care a înghițit un ac de siguranță deschis”.

Dacă pentru un copil este foarte periculos să își introducă mici lucruri în nas, înghițirea este mult mai gravă. „Din nas mai poți scoate, dacă sunt mai mari nu trec mai departe, nu emit substanțe sau gaze. Faptul că stau în nas nu este la fel de periculos, ca atunci când bagă în gură și aspiră și în loc să se ducă pe esofag se duce pe calea aeriană. Dacă se fixează într-o bronhie e ok, dar dacă rămân în calea de mijloc, în trahee acolo este dramatic pentru că se pot sufoca”, spune medicul sibian.

Mulți copii care ajung cu astfel de probleme sunt din comunitățile sărace din Sibiu sau din sate în care părinții sun ocupați cu agricultura și nu pot să fie atenți la copil tot timpul. Medicul sfătuiește părinții să fie foarte atenți cu copii pentru că „secunda e mai mare la copii”.