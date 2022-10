La sfârşitul acestei săptămâni, începând de vineri, sibienii pot vizita trei evenimente expoziţionale atractive de unde-şi pot achiziţiona locuinţa mult visată, îşi pot alege mobilier modern direct de la firme producătoare sau importatori recunoscţi în domeniu, iar pentru ca oferta să fie completă o noutate pentru Sibiu, Turism Expo aduce sibienilor oferte şi oportunităţi de a petrece timpul liber.

Dacă aveți în plan achiziţionarea unei locuințe, mobilarea sau planificarea unei bine meritate vacanţe , între 14-16 OCTOMBRIE vă puteți pune planurile în aplicare. Și e foarte simplu, pentru că toate se adună într-un singur loc.

„În fiecare an ne dorim să venim cu proiecte şi evenimente atractive pentru publicul vizitator, reuşind împreună cu partenerii de la Redal Expo să oferim un eveniment complex destinat familiilor din Sibiu şi numai. Surpriza în acest weekend este a doua ediţie a Turism Expo Sibiu care vine cu o mulțime de pachete avantajoase pentru vacanțe, city-break-uri, early booking pentru sejururi, excursii, etc. Ofertele sunt din toate categoriile: turism cultural, rural, de business, de tratament, destinații exotice, croaziere și turism de aventură. Ne dorim deasemenea ca acest eveniment să se desfăşoare bianul şi să crească la fel de frumos ca Salonul de Mobilă şi Târgul Imobiliar Sibiu, evenimente deja cu tradiţie în Sibiu.” spune Ioana Aldea, managerul de proiect.

La Târgul Imobiliar / Salonul de Mobilă/ Turism EXPO vor veni peste 25 de expozanți.

Printre ei se află unii dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din Sibiu, producători autohtoni de mobilier precum şi importatori recunoscuţi din domeniu, agentii de turism , tour-operatori, asociatii turistice etc. Aceştia au anunţat oferte şi promoţii speciale pentru cei care aleg să viziteze târgul în acest weekend.

Dezvoltatorii imobiliari prezenti la Redal Expo vor veni si ei, cu sigurantă, cu preturi

promotionale. Constructiile pe care le veti găsi aici se adresează si ele tututror categoriilor de clienti- locuinte mai mari, mai mici, apartamente, case sau vile, în oras sau la periferie.

Expozanți Târgul Imobiliar Sibiu

Remax XUX Investment, Novarion, The Lake Home , Certifen –certificate energetice, Remax TOWER Invest , Velvet Residence , importatori electrocasnice / Thermomix

”În cadrul SALONULUI DE MOBILA, avem prezente nume de traditie deja cunoscute publicului sibian dar si firme noi care expun pentru prima oara in cadrul evenimentului. De la calitate nu facem rabat în alegerea expozantilor. Cei care vor veni în cele trei zile ale târgului vor găsi aici mobilier pentru toate încăperile unei case, mobilier modern, clasic, din pal sau lemn masiv, camapele , saltele , mic mobilier sau acesorii pentru mobilă, etc. Asta înseamnă că sunt satisfăcute toate gusturile si preturile sunt pentru fiecare”, spune Ioana Aldea, managerul de proiect.

Expozanți Salonul de Mobilă Sibiu

SIMEX , SARMEXIN, TIMFLEX, ITA PRODUCTION, JUNIOR BANILEBICI, AGACHE, DUPEN LUX, EDKA-mobila modulara, SLAVA HOME, SZEL MOB, ANGELA ATELIER, FEYDOM,PRINTESA BUCATARIEI, SOFASIB, HLZ-atelier de design si productie mobila, LEMNSUPERMAERKET

Turism Expo Sibiu dă posibilitatea furnizorilor de servicii turistice să-și prezinte oferta către publicul larg intr-un ambient placut specific organizat pentru astfel de intalniri.

La editia de toamna vor fi prezentate oferte pentru vacanta de toamna-iarna atat in tara cat si in strainatate , turism cultural , de business , luna de miere , destinatii exotice , alternative pentru timp liber precum si oferte pentru sezonul de toamna-iarna 2022 -2023.

Expozanti : MR PETER, AIR TOUR TRAVEL, Primaria Municipiului Sibiu, Aeroportul International Sibiu, SB-Bere Artizanala din SIBIU .

Evenimentele expoziţionale vor avea loc între 14 – 16 OCTOMBRIE 2022 la Redal Expo de pe strada Sebastian Bach nr 4 .

Program expozitie :

Vineri: 12-19

Sâmbătă: 10-19

Duminică: 10-18

Intrarea este liberă.