Eleva de la Colegiul Tehnic „Mediensis” din Mediaș care a avut un conflict cu directoarea școlii în timpul unei ore de curs are nota scăzută la purtare. Aceeași măsură a fost luată și față de o altă elevă, care a filmat întreaga scenă. În urma anchetei desfășurată de Inspectoratul Școlar Județean (ISJ), a fost chemată la școală și poliția, pentru a discuta cu elevii despre măsurile de prevenire a altor incidente de acest fel. Cu această ocazie, oamenii legii au putut discuta și cu mama elevei implicată în altercație și s-a ajuns la decizia ca fata să fie consiliată de consilieri ai DGASPC.

Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Sibiu a demarat o anchetă la Colegiul „Mediensis” din Mediaș în urma altercației de la finalul lunii septembrie dintre directoarea școlii și o elevă din clasa a 9-a. Ora de Sibiu a publicat atunci o filmare în care se putea vedea cum între profesoară și elevă a izbucnit un conflict.

În urma anchetei s-a stabilit, în primul rând, că nici eleva, dar nici directoarea nu au depus plângeri la ISJ sau la secretariatul școlii, astfel că nu va fi demarată o cercetare disciplinară. „Pentru începerea cercetării disciplinare trebuie să existe o sesizare depusă la secretariatul unității de învățământ sau la secretariatul ISJ Sibiu. Drept urmare, inspectorul școlar de zonă, prof. Atilla Csiki, s-a deplasat la Colegiul Tehnic „Mediensis” Mediaș, a convocat cele două părți, inclusiv mama elevei, și a înainta un raport către Inspectorul Școlar General, domnul Emilian-Marius Novac”, a transmis Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

Nota scăzută la purtare și discuții cu poliția

În urma altercației, s-au luat măsuri față de eleva implicată. Aceasta are acum nota scăzută la purtare. Aceeași măsură s-a luat și față de o altă elevă, care a filmat incidentul. „Doamna dirigintă a clasei a IX-a C a convocat consiliul clasei pentru marți 04.10.2022. În acest consiliu s-a hotărât ca ambele eleve să fie sancționate cu mustrare scrisă și scăderea notei la purtare cu 2 puncte (măsura poate fi ridicată în cazul unui comportament corespunzător până la sfârșitul anului școlar). Pentru eleva B. M. (n.red.: eleva implicată în altercație), mustrarea scrisă a fost înmânată mamei sub semnătură, iar pentru eleva P. B. C. (n.red.: eleva care a filmat) a fost trimisă prin poștă, cu confirmare de primire”, spune Constantin Dincă, purtătorul de cuvânt al ISJ Sibiu.

La solicitarea directorului, în 6 octombrie au venit la școală pentru a desfășura activități specifice de prevenire în domeniul siguranței școlare, reprezentanți ai biroului „Siguranță școlară” din cadrul I.P.J. Sibiu. Aceștia au dorit să vorbească și cu eleva implicată în incident, dar și cu mama acesteia. Eleva nu a venit la școală, motivând că este bolnavă, dar mama s-a prezentat și a discutat cu profesorul consilier precum și cu reprezentanții biroului „Siguranță școlară”. Deoarece, în urma discuțiilor, aceștia au înțeles că mama nu mai are nici un control asupra fiicei sale, i-au propus să întocmească un referat prin care DGASPC Sibiu să poată interveni, în sensul consilierii și eventual al unui consult de specialitate, fapt cu care mama a fost de acord.

Directoare școlii a fost chemată, de asemenea, la sediul Inspectoratului Școlar și a fost intenționată asupra comportamentului pe care „trebuie să-l aibă în timpul activităților didactice. De asemenea, i-a fost amintit faptul că trebuie să cunoască problemele pe care le au elevi, astfel încât diferitele comportamente deviante ale lor să nu degenereze. Reprezentanții ISJ spun că directoarei i s-a cerut să participe la activități și cursuri de formare privind managementul clasei și gestionarea conflictelor.