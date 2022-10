Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Școala Gimnazială „Regina Maria” sunt unele dintre cele mai bine cotate școli din Sibiu. Cererea mare face ca numărul claselor și numărul elevilor dintr-o clasă să fie mari, iar asta creează dificultăți în privința programului de desfășurare a orelor și probleme în privința calității învățământului.

Școala Gimnazială „Regina Maria” are anul acesta 966 de elevi, după ce anul școlar trecut a depășit numărul de o mie de elevi. Din cauza cererii mari și a spațiului restrâns de desfășurare a orelor, clasele a șaptea au fost mutate după-masă, schimbare care a determinat nemulțumiri în rândul părinților. „Am ajuns la stadiul când am devenit suprasolicitați și am fost nevoiți, din nefericire, să mutăm elevii claselor a șaptea în schimbul al doilea. Părinții au fost nemulțumiți, pentru că și-ar fi dorit, firește, ca și copiii lor să învețe de dimineață. Anul acesta nu am putut să răspundem însă acestei solicitări, pentru că suntem doriți de părinți nu numai din zona școlii noastre, ci și din localitățile învecinate orașului Sibiu”, ne-a declarat Ioana Alecu Ioana, Directoarea Școlii Gimnaziale „Regina Maria”.

Este dificil pentru elevi să interacționeze într-o clasă plină

Pe lângă modificarea programului, o altă problemă a școlilor care au un număr mare de elevi este faptul că în clasele cu un număr mare de elevi calitatea predării se poate dilua. „La momentul acesta mai avem două clase cu peste 30 de elevi. Firește că este un efort suplimentar din partea colegilor profesori, este în defavoarea elevilor deoarece aceștia nu pot fi toți activi la ore. Dar ne bucurăm că, în conformitate cu noua legislație, clasele a cincea, a șasea, precum și cele de învățământ primar au un număr rezonabil de elevi, și acolo calitatea actului educațional este crescută și beneficiile elevilor mult mai mari”, spune directoarea de la ”Regina Maria”.

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” are un număr impresionant de elevi – 1565. În ceea ce privește spațiul de desfășurare a activităților, reprezentanții școlii au găsit o soluție – extinderea pe fonduri europene. „Cu partea de spații ne-am descurcat, și așteptăm acum o nouă extindere pe fonduri europene. Deja se lucrează, iar de la anul o să avem mai mult spațiu. Un alt motiv pentru care a crescut numărul de clase e faptul că s-a redus numărul de elevi per clasă, la clasele pregătitoare deja sunt ca și limită 22 de elevi. Noi suntem obișnuiți să lucrăm cu un număr ridicat de copii, colegii sunt obișnuiți să managerieze și grupuri mari de elevi”, ne-a declarat Renet-Liliana Marin, Directoarea Școlii Gimnazială „Nicolae Iorga”.