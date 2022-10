La conferința de presă de vineri, 14 octombrie, deputatul USR Dan Barna a declarat că a convins șapte medici de familie din județul Sibiu să ceară finanțare pentru renovarea cabinetelor și pentru dotarea cu echipamente noi. El spune că medicii în vârstă sunt mai puțin interesați să-și dezvolte cabinetele.

„În ultima lună, împreună cu colegii mei de la cabinetul parlamentar, cu Ionuț Ghișe și colegii de la cabinet de la București, am sunat medici de familie din județul nostru, cei preselectați, încercând să îi convingem să le acordăm sprijin și asistență în accesarea unei finanțări prin intermediul unei linii de dezvoltare a infrastructurii medicale prespitaliceşti. Practic, medicul știe ce are nevoie pentru a putea furniza un serviciu medical de mai bună calitate cetățenilor, iar finanțarea oferă 45 de mii de euro pentru dotări – pot alege dintr-o listă de echipamente – și 15 mii de euro pentru renovările necesare. Am reușit până în momentul ăsta să convingem șapte medici de familie de aici din Sibiu”, a declarat Dan Barna.

Cele șapte cabinete se află în Blăjel, Bradu, Loamneș, Ruși, Turnu Roșu, Jina și Bârghiş. ”Le mulțumesc acestor medici pentru că au avut încredere”, a spus Barna, care a declarat că una dintre problemele cu care s-a confruntat a fost lipsa dorinței de modernizare a cabinetelor la medicii în vârstă. „M-am confruntat exact cu problema pe care o are medicina de familie în întrega țară – îmbătrânirea. Foarte mulți dintre medici sunt în vârstă, iar dorința lor de a-și mai dezvolta cabinetul este destul de redusă. Am dus muncă de lămurire tocmai din sentimentul acesta, că e păcat să nu folosești o resursă atunci când ea este disponibilă”, a adăugat parlamentarul USR.

Cabinetele care au depus aplicații vor primi în lunile următoare dotări care vor facilita un serviciul medical de calitate și mai performant pentru sibienii din localitățile respective, a declarat Barna.