Sibienii de la FC Hermannstadt au pierdut vineri seară cu 0-2 meciul disputat cu Rapid la Mediaș. Echipa lui Măldărășanu a suferit astfel al treilea eșec consecutiv în prima ligă.

Rapidiștii s-au impus cu două goluri marcare în repriza secundă. Belgianul Emmers a deviat cu călcâiul un balon din șase metri, iar Grigore a marcat golul doi la trei minute distanță.

De partea cealaltă sibienii au avut o bară și câteva ocazii sterile.

„Ei au avut o primă repriză mai bună, au jucat mult între linii. Nu am prea multe de spus despre repriza secundă, am avut două șanse mari, am controlat-o în primele 15-20 de minute. Pe un atac pozițional, ne-au dat gol. A venit apoi și cornerul, s-a făcut 2-0. Nu am ce să le reproșez băieților. Atitudinea a fost bună, chiar și jocul a arătat bine. Au avut în față fotbaliști de valoare, dar poate meritam un punct. Trecem printr-o perioadă grea, al treilea meci la rând pierdut. Va fi din ce în ce mai greu! Efortul este mare, ne-am dus în presing și în prima repriză. Ei au avut un atacant bun, care ținea de minge, pe Luckassen. Se resimte la un moment dat. Am căzut din punct de vedere mental după primul gol. Va trebui să ridicăm capul, urmează un meci de Cupă, vom face și schimbări. E o perioadă grea, meciuri multe, echipe foarte bune. Toate meciurile sunt dificile pentru noi”, a spus antrenorul Sibiului, Marius Măldărășanu, la Prima Sport 1, după meci.

Pentru sibieni urmează acum meciul din Cupa României cu CS Universitatea Craiova.