Juriul celei de-a 29-a ediții Astra Film Festival a anunțat câștigătorii din acest an ai festivalului internațional de film documentar de la Sibiu într-un spectacol full dome, care s-a desfășurat în Piața Mare. Cel mai bun film al Secţiunii România este producția „Pocalul. Despre fii și fiice“, de Cătălina Tesăr și Dana Bunescu. Iar premiul pentru regie, la aceeași categorie, a fost acordat Adinei Popescu și lui Iulian Manuel Ghervas, autorii filmului „Vulturii din Țaga“. Distincția Cel mai bun film documentar al secțiunii Europa Centrală și de Est a fost acordată producției „Magazinul de mărunțișuri” (Polonia, 2022), regia Łukasz Kowalski. Cel mai bun film de non-ficțiunela categoriaVoci emergente ale documentarului este „Apropierea”, în regia lui Botond Püsök. Premiul pentru Regie, la Secțiunea DocSchool a fost câștigat de Eric Esser („Dragoste de familie”). Juriul a considerat că filmul cel mai bun al secțiunii DocSchool este „Un locșor pe lume”, de Emilie Beyssac Cywinska.

Câștigătorii, regizori din România, Germania, Franța, Slovacia și Polonia, au fost prezenți în premieră, cu toții, la Gala de Premiere. AFF2022 continuă online până pe 30 octombrie, perioadă în care publicul aflat oriunde pe teritoriul României va putea vedea 41 de filmele din selecția oficială a festivalului. Detalii, aici: https://www.astrafilm.ro/astra-film-online.

„Am decis să facem Gala de decernare a premiilor Astra Film Festival în Dome, tocmai pentru că festivalul nostru s-a reinventat continuu și privim mereu în viitor. Prezența a peste 20 de mii de copii la Astra Film Junior și calitatea producțiilor făcute de tinerii realizatori de film documentar ne dau încredere că acest viitor va fi unul bun. Sunt bucuros că Astra Film Festival are din ce în ce mai mulți prieteni și că putem vorbi despre un public numeros, și cunoscător, de film de non-ficțiune”, a spus Dumitru Budrala, director-fondator Astra Film Festival, care a arătat că în aceste zile au putut fi văzute la Sibiu peste 340 de evenimente cinematografice, majoritatea premiere.

Ca în fiecare an, au fost patru secțiuni competiționale: România; Europa Centrală și de Est; Voci emergente ale filmului documentar; respectiv Secțiunea DocSchool. Producțiile premiate la AFF2022 sunt eligibile direct pentru Premiile Academiei Europene de Film.

Secțiunea DocSchool

Juriul Secțiunii „DocSchool”, dedicată filmelor produse de universități din toată lumea, alcătuit din criticul de film Flavia Dimași de autoarea de documentare Emel Celebi, din Istanbul, a acordat o mențiune și două premii.

Filmul documentar „Prima aniversare a lui Arsencik” (România, 2022), de Valentin-Rareș Fogoroș, a fost recompensat cu Mențiune. „Dorim să recunoaștem un film care dă dovadă de promptitudine și curaj, care subliniază documentul din documentar – o mărturie a unui moment istoric tumultuos, realizată cu urgență și imanență, dar și cu multă empatie, grijă și implicare”, a fost motivația juriului.

Premiul pentru Regie, la Secțiunea DocSchool a fost câștigat de Eric Esser („Dragoste de familie” – Germania, 2022) „pentru un film-eseu care explorează cu bravură o istorie personală incomodă, cât și calea spre dezvăluirea acesteia cu multă vulnerabilitate și sinceritate, dar și cu un mare rafinament intelectual și narativ”, au arătat membrii juriului.

În același timp, juriul a considerat că filmul cel mai bun al secțiunii DocSchool este „Un locșor pe lume” (Franța, 2021), de Emilie Beyssac Cywinska, adică „un portret de familie tandru și cald, pictat cu atâta ușurință, naturalețe și afecțiune, dezvăluind în moduri subtile felul în care forțele istoriei mari se desfășoară la scara mai mică a vieții de zi cu zi”.

Secțiunea România

Filmele Secțiunii competiționale „România” au fost jurizate de profesorul Constantin Pârvulescu și de regizoarea Ana Vlad, care au acordat de asemenea o menții e și două premii.

Astfel, Raluca David („Valuri pe uscat” – România, 2021) a primit o mențiune specială pentru regie „pentru capacitatea artistică de a crea stări și emoții complexe cu mijloace simple. Pentru subtilitatea modului de a povesti. Pentru originalitatea subiectului, personajului și a prezentării condiției expatriatului. Pentru crearea unor evocative contraste vizuale între lumi și stiluri de viață”.

Juriul a considerat că cea mai bună regie la această secțiune le-a aparținut Adinei Popescu și lui Iulian Ghervas, autorii filmului „Vulturii din Țaga“ (România/Slovacia, 2022), „pentru rigoarea stilistică și memorabilitatea protagonistului. Pentru explorarea tipologiilor marginale cu compasiune, atenție și umor. Pentru redarea stăruinței de a transforma eșecul în victorie. Pentru virtutea de a convinge spectatorii că prin perseverență se poate trasa o linie dreapta pe orice suprafață”.

Laurii celui mai bun film documentar al secțiunii România au fost primiți de Cătălina Tesăr și Dana Bunescu pentru producția „Pocalul. Despre fii și fiice” (România, 2022) „pentru virtuozitatea stilistică, amploarea cercetării și profunzimea efortului antropologic. Pentru realizarea unei punți de înțelegere între culturi, deschizând spre o lume care adeseori rămâne ferecată în spatele locurilor comune. Pentru capacitatea de a crea o poveste dramatică și emoționantă despre familie și condiția femeii. Pentru explorarea valorilor unei culturi prinse între modernitate și tradiție”.

Secțiunea Europa Centrală și de Est

Criticul și curatorul de arte performative Iulia Popovici și profesorul georgian Giorgi Gogiberidze au acordat o mențiune pentru regie Alexandrei Gulea („Oi zburătoare” – România, 2022) „pentru o îndrăzneața explorare cinematică și excelenta abordare vizuală, mențiunea specială merge către o lucrare incontestabil interesantă”.

Distincția Cel mai bun film documentar al secțiunii Europa Centrală și de Est a revenit producției „Magazinul de mărunțișuri” (Polonia, 2022), regia Łukasz Kowalski, „pentru interesanta prezentare, plină de umor, a eforturilor proprietarului și angajaților unei improbabile afaceri de amanet, în căutarea unei „lovitură”, într-o comunitate precară în care singurele lucruri de valoare sunt poveștile disperării. Prin regia inteligentă, atenția și înțelegerea pentru personaje, „Amanet” transformă povestea într-un subiect de relevanță globală despre viață și aspirații, între eșec, supraviețuire și promisul succes capitalist.”

Secțiunea Voci emergente ale documentarului

Juriul Secțiunii „Voci emergente ale filmului documentar”, Ivana Mladenović și antropologul Michael Stewart a decis că cel mai bun film de non-ficțiune al acestei categorii este „Apropierea” (România, 2022), în regia lui Botond Püsök, „pentru un film ce prezintă o eroină care se luptă să își țină familia unită, într-o viață aproape zdrobită de un stigmat pe care, în mod crud, nu poate evita să îl interiorizeze; pentru un film care folosește cele mai simple artificii cinematografice pentru a aduce pe ecran o poveste înfiorătoare de supraviețuire”.

Premiile au fost oferite de membrii juriului și de personalități precum Daniela Cîmpean (președinte Consiliului Județean Sibiu), Adrian Dupu (secretar de stat, Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova), Liviu Jicman (președinte Institutul Cultural Român), Ciprian Ștefan (director general Muzeul Astra), Cornelia Popa (Cinelab).

Despre Astra Film Festival

Festivalul Astra Film Sibiu, lansat în 1993 ca proiect inovator, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate cinemaului de non-ficțiune, se află sub Înaltul Patronaj al Președintelui României și este organizat de Astra Film, CNM Astra și Fundația Astra Film, cu sprijinul Consiliul Județean Sibiu, al Ministerului Culturii, al Centrului Național al Cinematografiei, al Institutului Cultural Român, al Consulatului Republicii Federale Germania la Sibiu, și al Uniunii Cineaștilor. Evenimentul este cofinanțat de Consiliul Local Sibiu prin Primăria Municipiului Sibiu și de Uniunea Europeană prin Programul Europa Creativă.

