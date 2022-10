Polițiștii sibieni au depistat trei șoferi băuți în trafic. Cu toții s-au ales cu dosare penale.

Primul a fost depistat în 15 octombrie, în jurul orei 08,45, în municipiul Mediaș. „Polițiștii Biroului Rutier Mediaș au oprit pentru control un autoturism condus pe strada Cloșca. La volan a fost identificat un bărbat în vârstă de 55 de ani, domiciliat în județul Mureș, testarea alcoolscopică a acestuia indicând o valoare de 0,72 mg/l alcool pur în aerul expirat”, spune Elena Welter, purtătorul de cuvânt al IPJ Sibiu.

Bărbatul a fost însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, la nivelul Poliției Municipiului Mediaș fiind deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

A doua zi, în jurul orei 08,30, pe raza localității Micăsasa, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Copșa Mică au oprit pentru control un autoturism condus de către un localnic în vârstă de 51 de ani. Testarea alcoolscopică a șoferului a indicat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, bărbatul fiind însoțit la o unitate medicală unde i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În cauză, polițiștii au deschis un dosar de cercetare penală privind săvârșirea infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

În 16 octombrie, în jurul orei 23,00, pe raza localității Slimnic, polițiștii au depistat un alt conducător auto aflat sub influența alcoolului. Este vorba despre un localnic în vârstă de 24 de ani, a cărui testare alcoolscopică a indicat o valoare de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior recoltării probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge, polițiștii Secției de Poliție Rurală Șelimbăr au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.