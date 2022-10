După anunțarea morții sale, reacțiile au aprins și rețelele de socializare. Starul internațional Wyclef Jean i-a adus un omagiu cântărețului și a regretat că „a plecat prea devreme” într-un mesaj postat pe Twitter.

My man Mikaben (Michael Benjamin) died last night in Paris. Tragic at best… 41 and dead of cardiac arrest… did he get the jab?!?! Yes… scares me, because I have had such issues as a result myself! ⚠️⚠️ Hard to watch this moment ⚠️⚠️ pic.twitter.com/vOl0fOOBGT