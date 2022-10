Tobiloba, artist nigerian și medic psihiatru stabilit în Sibiu, a plecat în turneu național. Acesta spune că își dorește să dea fericire și speranță oamenilor prin spectacolul pe care îl va prezenta în opt orașe din România. „Este un musical, bazat pe probleme actuale din societate”, spune artistul.

În anul 2012, Tobiloba, artistul nigerian stabilit la Sibiu, a creat ONG-ul NDICY Vision. De atunci, în fiecare an, prin intermediul acestuia, oferă fericire și speranță oamenilor prin diferite mijloace. Prin muzica pe care o produce, textele pe care le scrie și piesele de teatru pe care le concepe, Tobiloba, care este și medic rezident în psihiatrie, dorește să pună în discuție probleme de actualitate.

Turneu în 8 orașe din România

Turneul se va derula pe parcursul lunilor octombrie, noiembrie și decembrie. A fost deja la Craiova, iar în weekend va merge la Drobeta Turnu Severin. Tobiloba va prezenta spectacolul în care și-a pus sufletul și în Timișoara, Iași, Cluj-Napoca, Brașov, București și, nu în ultimul rând, în Sibiu.

„În anul 2016, am avut spectacole în Sibiu, Iași și Craiova. Dar acesta este primul turneu în care ajung în opt orașe. Am început weekend-ul trecut, am fost la Craiova, iar publicul a fost extraordinar. Vom veni și la Sibiu, la Cluj-Napoca, în Brașov, București. Primul show a fost foarte frumos, cei care au venit s-au bucurat, iar la final mi-au trimis și e-mail-uri. O persoană mi-a scris că suntem foarte talentați, că muzica este frumoasă, iar teatrul prezentat este bazat pe probleme actuale. Mă bucur când primesc feedback din partea publicului”, spune Tobiloba.

Muzică și teatru – la asta se rezumă, în câteva cuvinte, spectacolul prezentat de Tobiloba. „Evenimentul începe cu 5 piese, apoi avem și scene de teatru, bazate pe probleme actuale din societate. Este un musical live, dar foarte interactiv. Interacționăm mult cu audiența. Fiecare piesă are un mesaj aparte, iar după ce cântăm, discutăm acel mesaj. Ne dorim să fie o atmosferă relaxantă, fiindcă avem nevoie de asta cu toții. Ca medic psihiatru, pot spune că viața este stresantă, iar oamenii au nevoie de o seară relaxantă”, spune Tobiloba.

Intrarea la fiecare eveniment este liberă, însă spectatorii trebuie să rezerve locurile pe tobiloba.net.