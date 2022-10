Locatarii unui bloc din cartierul Terezian sunt nemulțumiți de aglomerația creată de pacienții care așteaptă să intre la cabinetele celor patru medici de familie.

Mai multe persoane care locuiesc în blocul 13, scara F, de pe strada Gladiolelor din cartierul Terezian, se confruntă de ani de zile cu o problemă care a devenit aproape insuportabilă. Din cauza celor patru cabinete ale medicilor de familie care au sediul în scara respectivă, dar nu au o intrare separată, sunt zile în care peste cincisprezece pacienți se înghesuie la intrarea în bloc. Îngrijorarea cea mare nu este însă legată de aglomerație, ci de faptul că unii dintre aceștia pot să aibă viroze sau afecțiuni medicale transmisibile.

„Se strâng foarte mulți oameni cu diferite boli și stau în scara blocului. Eu îi las să intre, dar ne este frică de bolile pe care le putem lua. Pe lângă asta, este foarte multă lume, agitație și mizerie. Când plouă și vine timpul rece așteaptă toți în scara blocului, când e cald mai așteaptă și afară. Se mai adună și în scara blocului. Este un anumit interval de timp când este foarte aglomerat. Ca locatar, nu le poți spune să iasă afară, dar totuși mi se pare ceva anormal”, spune Sabin Dragotă, unul dintre locatarii blocului.

Aglomerația e mai mare după-amiază

Cabinetele celor patru medici sunt grupate într-un spațiu comun, care are o sală de așteptare mult prea mică pentru numărul pacienților. Prin urmare, aceștia sunt nevoiți să se înghesuie în holul scării când vremea este urâtă și nu pot sta în fața blocului. Problema apare cel mai des în partea a doua a zilei. „Eu am apartamentul la parter, vizavi de cabinet. Cel mai mult mă deranjează că în unele zile nu am loc să intru în casă din cauza oamenilor – acest lucru se întâmplă în intervalul orar 14:00 – 20:00. Sunt zile în care vin și 20 de persoane și așteaptă în holul scării. Am o vârstă și vreau să trăiesc în liniște. Au o sală de așteptare de 2 mp unde unde pot sta 2-3 pacienți, restul așteaptă la ușă”, adaugă Elena Șerban, o altă locatară.

Aurel Țiplea, Președintele Asociației de Proprietari, consideră problema ca fiind una gravă, mai ales că mulți dintre locatari au vârste respectabile, iar riscul să se îmbolnăvească este mare. Acesta spune că a făcut mai multe sesizări la Direcția de Sănătate Publică (DSP), însă până în prezent nu s-au luat măsuri.

Contactat de reporterii Ora de Sibiu, unul dintre medici a susținut că nu are ce declara în legătură cu problema locatarilor.