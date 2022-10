Un proiect de lege propus de deputatul liberal Raluca Turcan, prin care se pot realiza contracte de muncă în funcție de nevoile angajaților și angajatorilor, a trecut de votul Senatului și urmează să ajungă în dezbaterea Camerei Deputaților, care este și for decizional.

Se propune posibilitatea întocmirii a două noi contracte de muncă, atipice față de ceea ce știm deja.

Contracte utile, de exemplu, pentru industria IT și Horeca

Concret, prin contractul de muncă atipic, sau la cerere, salariatul poate presta o activitate doar în între anumite ore sau în anumite zile, convenite alături de angajator, ”cu condiția înștiințării în scris a salariatului în termenul stabilit în contract, termen care nu poate fi mai mic de două zile lucrătoare anterioare începerii de către salariat a activității pentru care este solicitat”, după cum explică Raluca Turcan.

De exemplu, dacă ai un restaurant, poți angaja personal doar pentru zilele în care ai evenimente sau în cele care sunt mai aglomerate.

Cealaltă variantă de contract permite unui salariat să încheie contracte de muncă pentru efectuarea aceluiași tip de activitate și cu același tip de atribuții, cu mai mulți angajatori.

”Există un singur contract pentru mai mulți angajatori – mai puține acte birocratice. De exemplu, un specialist IT care poate face același tip de activitate, de exemplu mentenanța calculatoarelor, pentru mai mulți angajatori. El va veni în zilele prestabilite la fiecare angajator, în funcție de nevoile acestuia. Astfel, nu va încheia 5 contracte de muncă cu fiecare angajat în parte, ci cu unul singur, iar angajatorul va câștiga și acesta din punct de vedere financiar, va plăti mai puține taxe la stat pentru același angajat”, spune deputatul de Sibiu.

Proiectul cu cele două variante de contracte a trecut de votul senatorilor. ”Am speranța că și în Camera Deputaților acest proiect va primi un vot favorabil cât mai repede, pentru că este un proiect așteptat de întreaga societate”, mărturisește Raluca Turcan, viceliderul Grupului parlamentar PNL din Camera Deputaţilor.

Împotriva supraimpozitării muncii part-time

Fost ministru al Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan, a criticat păstrarea supraimpozitării muncii part-time, mai ales în condiţiile în care se observă o scădere cu peste 60.000 de locuri de muncă şi anunţă că susţine „corectarea acestei măsuri”.

„Eu o consider o măsură greşită şi dincolo de faptul că nu încurajează creşterea numărului de locuri de muncă, nici financiar nu îşi atinge ţinta pentru care ea a fost introdusă. (…) De aceea am depus un amendament la legea de aprobare a acestei ordonanţe de urgenţă. Din nefericire în Senat acest amendament a fost respins, dar la Camera Deputaţilor voi milita foarte puternic şi am foarte mulţi colegi care susţin corectarea acestei măsuri. Sper să şi reuşim”, a precizat Raluca Turcan, într-o conferinţă de presă, citată de Agerpres.

Turcan spune că s-au pierdut zeci de mii de locuri de muncă din cauză că Guvernul a supraimpozitat munca part-time.

„Din perspectiva numărului de contracte, ultimele evaluări pe care le aveam arătau următoarea evoluţie: o creştere într-adevăr a numărului de contracte pe perioadă nedeterminată, dar o scădere de aproape două ori a contractelor pe perioadă determinată. Per ansamblu, la finalul lunii trecute se înregistra o scădere totală a numărului de contracte de muncă de aproximativ 70.000. 70.000 de contracte de muncă, ceea ce înseamnă aproximativ şaizeci şi ceva de mii de locuri de muncă, pentru că o persoană poate să aibă mai multe contracte de muncă. De aceea, cifrele confirmă că această măsură a condus la scăderea numărului de locuri de muncă”, a afirmat Raluca Turcan.

Turcan atrage atenţia că suprataxarea muncii part-time a dus la creşterea fenomenului de muncă la negru.

„Din cauza acestei măsuri, inclusiv o instituţie a statului român a arătat cu cifre că a crescut fenomenul muncii la negru, pentru că angajatorii dacă nu pot să suporte taxe suplimentare, atunci din nefericire recurg la abuzuri şi angajează persoane la negru. Deci, undeva, cel mai probabil, acea scădere de contracte de muncă se regăseşte în oglindă cu angajaţii la negru”, a încheiat Raluca Turcan.