Rapid București și Farul Constanța se vor înfrunta în ultima etapă din turul acestui campionat, vineri 21 octombrie 2022, de la ora 20:30.

În ultimele 4 etape, constănțenii au legat 4 victorii consecutive, iar de cealaltă parte, fotbaliștii lui Adi Mutu au 2 victorii, un rezultat de egalitate și o înfrângere în ultimele 4 jocuri disputate. Dacă ne uităm în clasament, Farul lui Hagi stă bine la capitolul puncte și golaveraj. Cu cele mai multe goluri marcate în Liga 1, echipa de pe malul Mării Negre, Farul Constanța are în palmares 10 victorii, 3 rezultate de egalitate și o singură înfrângere.

Rapid București este la 5 puncte sub Farul în clasamentul SuperLigii, cu 9 victorii, un rezultat de egalitate și 4 înfrângeri sub comanda lui Adrian Mutu.

Mutu: ”Ne așteaptă un meci complicat”

Vorbind despre întâlnirea Rapid – Farul, Adrian Mutu spune că echipa așteaptă un meci complicat. Suntem extrem de motivați și dornici de a juca acest meci. Abia așteptăm să fie vineri. Nu are rost să vorbim despre nivelul de dificultate. E echipa de pe primul loc. Suntem extrem de motivați și dornici să vină acest meci. Această partidă este extrem de importantă pentru că vrem să rămânem acolo sus și să micșorăm distanța. E bine că ne putem măsura forțele cu echipe puternice. Sunt meciuri tari, abia le aștept. De aceea m-am apucat de antrenorat. Hagi face de mulți ani o treabă foarte bună. A câștigat trofee, a format mulți jucători. E un antrenor foarte bun. Are un avantaj față de noi toți. Are un confort psihologic pe care nu-l are nici un antrenor din lume. E antrenor și patron, deci nu are presiune. Presiunea e pe mine. Vom încerca să câștigăm acest meci. Suntem foarte motivați. Îi așteptăm pe cei de la Farul pe Giulești, să vedem care pe care. În acest moment e un derby. Suntem echipele de pe primele două locuri. Vrem să scurtăm distanța. Pe cei de la Farul îi va aștepta un meci foarte dificil. Farul va încerca să controleze meciul, dar noi suntem Rapid și vrem să vedem dacă poate”, a spus Adrian Mutu la conferința de presă dinaintea partidei de vineri din Superligă.

După cele 14 etape disputate, Sefer Antonia este cel mai bun marcat al Rapidului, cu 5 goluri. Dugandzic Marko și Iraneuton Sousa au câte 3, respectiv 2 goluri marcate. Denis Alibec a marcat de 5 ori pentru Farul Constanța în cele 14 etape disputate, urmat de Garbriel Torje, respectiv Muntean Louis cu câte 3 goluri.