Tânărul din Roșia, în vârstă de 23 de ani, care a furat o mașină de poliție din Sibiu, s-a plimbat beat cu ea prin oraș și a oprit șoferii în trafic, dându-se drept politist, a fost reținut.

“Ca urmare a administrării probatoriului în cauză, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul I.P.J. Sibiu au luat măsura reținerii pentru 24 de ore a persoanei în cauză”, spune Luciana Lazăr, purtătorul de cuvânt a IPJ Sibiu.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință, furt, uzurparea de calități oficiale, conducerea unui autovehicul având acest drept suspendat, conducere sub influența alcoolului, respectiv conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat.