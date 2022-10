Pensionarii din Sibiu suferă din cauza scumpirilor la medicamente, care le îngreunează procurarea tratamentelor necesare. Unii dintre ei spun că la prețurile actuale abia reușesc să își plătească medicamentele.

,,Înainte dădeam cam 200 de lei pe lună pentru medicamente. Acum dau 300, dar nu am ce face. Nu pot renunța la medicamente, am probleme cu inima. Renunț la alte lucruri, dar la ele nu. Am vrut să îmi iau pastile de răceală, era cam 7 lei cutia, acum e dublu. Și Carmolul e peste 20 de lei acum. Au crescut toate, nu mai găsești nimic ieftin”, ne-a mărturisit domnul Ion, unul dintre pensionarii cu care am stat de vorbă.

„De șapte ani iau medicamente, iar în ultima perioadă prețurile au crescut. Nu știu exact să vă spun cu cât, dar luna asta am dat mai mult cu vreo 30-40 de lei – cam 120 de lei față de 90 de lei cât dădeam înainte. Nu pot să țin o evidență exactă pentru că am mereu probleme în a găsi medicamentele de care am nevoie, iar de cele mai multe ori primesc un înlocuitor – de exemplu, nu găsesc Concor, iar în locul lui îmi dau Nebilet. Nu pot să mă plimb la toate farmaciile din Sibiu pentru pastile, întreb la una-două și iau ce găsesc. Și Aspenterul se întâmplă să nu îl găsesc. Este greu, țin de bani pentru medicamente” ne-a spus o pensionară.

Numărul clienților la farmacii a rămas același

Prețurile la medicamentele fără prescripție au început încă din primăvară să crească, motivul principal fiind costurile mari de producție. Oamenii dau acum dublu pe unele pastile, iar spitalele cheltuiesc și ele cu zeci de procente mai mult decât decât anul trecut. Această situație îi afectează pe clienți, care se plâng de prețurile mari, dar farmaciile au mai puțin de suferit, pentru că numărul clienților a rămas același. „Noi suntem în zona de centru, aici vine lumea la fel ca întotdeauna. Poate în zonele de cartier să se simtă o scădere a clienților, dar la noi nu – nu se simte nicio diferență. La majoritatea medicamentelor prețul a crescut, dar avem clienți care vin să își ia medicamente preventiv”, ne-a spus Ioana, vânzătoare la o farmacie din centru.

O altă vânzătoare declară că deși prețurile au crescut la aproape toate medicamentele, oamenii nu și-au schimbat preferințele și nu au trecut la tratamente naturiste. „Prețurile au crescut, dar nu la toate. Nu am pierdut clienți, dar tot mai mulți vin să se plângă că prețurile sunt prea mari. În ceea ce privește tratamentul naturist și cel pe bază de medicamente, creșterea prețurilor nu a generat o schimbare – cine era adeptul tratamentului naturist a rămas pe acesta, iar cine era pentru medicamente a rămas așa. Prețurile nu au schimbat părerile oamenilor”, a precizat aceasta.

